Luis Díaz se dio cuenta que Muñoz presumió la primera derrota de Liverpool en la Premier y así reaccionó

Luis Díaz y Liverpool FC quedaron ligados para toda la historia por lo bien que le fue al jugador colombiano. Ya en caminos distintos, volvieron a ser relacionados con la reacción del extremo cuando se dio cuenta que Daniel Muñoz presumió la primera caída de los ‘Reds’ (Rojos) en la Premier League 2025-26.

A pesar de ser el segundo jugador con más participaciones de gol (trece anotaciones y siete asistencias) en el título de la Premier League 2024-25, Liverpool decidió vender a ‘Lucho’ Díaz por €75 millones de euros (con bonificaciones incluidas) a Bayern Múnich y, hasta ahora, no lo estaban extrañando tanto.

Liverpool empezó con una racha de cinco partidos consecutivos ganando en la Premier League hasta que se encontraron con un viejo conocido que siempre los complica. Crystal Palace venía de vencerlo en la Community Shield y en la sexta fecha de la liga de Inglaterra le repitió la dosis. En esta ocasión, la victoria fue por 2-1.

La reacción de Luis Díaz al ver que Muñoz presumió la derrota de Liverpool

Luis Díaz, Daniel Muñoz y Florian Wirtz. (Foto: Getty Images)

Daniel Muñoz decidió presumir la victoria de Crystal Palace contra Liverpool con cinco fotos en las cuales varios jugadores de los ‘Reds’ como Mohamed Salah quedaron mal parados. Luis Díaz se dio cuenta de esto y no dudó en reaccionar con un ‘Me Gusta’. Claro, fue porque un compañero de la Selección Colombia tuvo una buena actuación.

Reacción de Luis Díaz a post de Daniel Muñoz. (Foto: Instagram / @daniel.chitiva)

¿Cuándo vuelven a jugar Luis Díaz y Daniel Muñoz con la Selección Colombia?

Luego de terminar en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y asegurar un cupo directo a la próxima Copa del Mundo, la selección colombiana jugará contra México un partido amistoso el sábado 11 de octubre a las 8:00 P.M. en el estadio AT&T en Dallas. Si nada extraordinario sucede, ahí estarán Luis Díaz y Daniel Muñoz.