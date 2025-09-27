Luis Javier Suárez sigue intratable: gol decisivo para la victoria del Sporting de Portugal

En un duelo complicado ante el Estoril, Luis Javier Suárez fue quien abrió el marcador para el Sporting de Lisboa, decantando el trámite a favor de su equipo. Su definición, segura y oportuna, apagó los ánimos del rival y permitió que los “Leones” tomaran el control del juego. Con esa anotación, Suárez volvió a manifestar su olfato goleador en momentos decisivos.

Desde su llegada al club portugués, el colombiano ha tenido un arranque prometedor. No sólo ha aportado goles, sino que ha ofrecido movilidad, desmarques bien calculados y participación en la construcción de juego. Esa versatilidad le ha permitido ganar la confianza del cuerpo técnico y ocupar un lugar fijo en el once titular, sobre todo en encuentros de alta exigencia.

El Sporting necesitaba un referente ofensivo luego de la salida de Viktor Gyökeres, y Suárez ha respondido con creces. Aunque la presión era grande, el colombiano ha logrado construir su propia identidad y empieza a ser valorado como esa pieza clave que puede marcar la diferencia. Su rendimiento ha empezado a silenciar voces que dudaban de su adaptación al fútbol portugués.

Con este nuevo gol ante el Estoril, Suárez reafirma que su momento es más que una racha: es una etapa de consolidación. Si mantiene esta consistencia, su nombre no solo destacará en la liga lusa, sino que también podría consolidarse como pieza clave para la Selección Colombia en los próximos desafíos internacionales.