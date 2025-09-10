Es tendencia:
CURIOSIDADES

Luis Javier Suárez y la denuncia de su expareja por abuso que puso en riesgo su carrera

Se conoció una denuncia en España por presunto abuso sexual y psicológico contra Luis Javier Suárez, la nueva estrella de la Selección Colombia.

Por William Perilla Gamboa

Luis Javier Suárez celebra su primer gol contra Venezuela.
© Getty ImagesLuis Javier Suárez celebra su primer gol contra Venezuela.

No dejó pasar el tren de la oportunidad en la Selección Colombia y la aprovechó al máximo con un póker en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Luego de la clasificación a la Copa Mundo en la penúltima fecha, había que probar otros jugadores y los cambios no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el ingreso de Luis Javier Suárez a la titular por Jhon Córdoba.

El cambio fue muy positivo para la Selección Colombia, pues todo lo que remató prácticamente lo convirtió en gol. Cuatro goles que liquidaron a Venezuela y la dejaron sin posibilidad de repechaje, mientras que la ‘Tricolor’ encontró a su nueva joya en Maturín para competir por ser el nueve de área en el Mundial 2026.

Al final, Colombia goleó 6-3 a Venezuela con Luis Javier Suárez como gran figura. Este jugador de Santa Marta estaba pasando desapercibido en el mapa de futbolistas colombianos en el exterior. Estuvo en el Olympique de Marsella, en la Ligue 1 de Francia, pero su despertar se dio en el Almería, en la segunda división de España.

La reacción de la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia: "El nuevo Gyökeres"

La reacción de la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia: “El nuevo Gyökeres”

Ahora, tras el show con la Selección Colombia, Suárez espera cumplir con una gran temporada con Sporting Lisboa en Portugal, donde también será visto en la Champions League. Mientras asciende en su carrera deportiva, se conoció una denuncia por una expareja en España, que alegó presunto abuso sexual y psicológico por parte del goleador colombiano.

La denuncia de una mujer que puso en riesgo la carrera de Luis Suárez

Todo se remonta a diciembre de 2024, cuando Luis Suárez fue investigado por una denuncia por parte de su expareja. Esta acusación judicial fue presentada el 4 de diciembre de 2024, en Granada, donde se dan detalles de episodios con presuntos abusos físicos y psicológicos en España y en Francia. La situación habría ocurrido mientras el jugador defendía las camisetas del Granada FC y el Olympique de Marsella.

Luis Javier Suárez celebra su segundo gol contra Venezuela en Maturín. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Luis Javier Suárez celebra su segundo gol contra Venezuela en Maturín. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

En el relato, la víctima asegura que Luis Suárez usó varias formas de violencia, con relaciones sexuales forzosas y sufrir agresiones físicas y verbales en más de una ocasión. El futbolista fue detenido por la policía española en diciembre pasado y tuvo que rendir indagatoria por las acusaciones de la mujer en su contra. Allí, Suárez negó todos los señalamientos y fue puesto en libertad bajo condiciones.

En lo que va de 2025, el caso no ha avanzado en las entidades judiciales de España y tampoco se conoce la identidad de la mujer, que se cree es de nacionalidad española. Por otra parte, se sabe que Luis Javier está casado con Carolina Rubia y tienen un hijo, con la que está casado y expresan su creencia en Dios en redes sociales.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
