Luis Javier Suárez fue la gran figura en la victoria de la Selección Colombia ante Venezuela en la última jornada de la Eliminatoria, reportándose con cuatro goles en el mismo juego, en lo que fue un hecho histórico en la ‘tricolor’, razón por la que le llovieron elogios por parte de los hinchas, muchos de ellos que no lo tenían muy referenciado.

Pues Suárez no solamente brilla con la selección, también lo hace con su club, Sporting, equipo con que fue titular por la fecha 5 de la Liga de Portugal ante el Falmalicao en condición de visitante, duelo en el que el delantero colombiano volvió a ser figura, siendo titular y reportándose con el gol que le dio el triunfo a su equipo 1-2.

Había duda sobre si Luis sería titular con Sporting, teniendo en cuenta que desgaste que tuvo el futbolista con la Selección Colombia, pero el DT del equipo portugués decidió que el samario fuera inicialista y el goleador le respondió marcando el segundo gol de su equipo al minuto 65 para conseguir tres puntos muy importantes.

Publicidad

Publicidad

ver también James Rodríguez no dudó y le puso este apodo a Luis Suárez tras los 4 goles a Venezuela

El gol de Suárez se dio después de un rebote, en donde la pelota le quedó a uno de sus compañeros, el cual decidió asistirlo y allí Luis, frente al portero, le definió al primer palo y mandó la pelota al fondo de la red, acción que inicialmente los futbolistas del Falmalicao reclamaron como fuera de lugar, pero el colombiano estaba habilitado.

Luis Suárez festejando. Foto: Sporting.

Luis Suárez ahora en la Champions

El próximo partido de Luis Suárez con el Sporting, será por la primera fecha de la UEFA Champions League, cuando visite el próximo jueves 18 de septiembre a las 2:00 PM, hora colombiana, al Kairat, duelo en el que el nacido en Santa Marta será titular.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder