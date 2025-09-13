Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Portugal

Luis Suárez no para y ahora marcó golazo con Sporting en Portugal

El gol del colombiano puso al Sporting segundo en el campeonato con 12 puntos.

Por Edynson Ruiz Rincon

Luis Javier Suárez, marcando gol con Sporting de Portugal.
© Foto: Captura pantalla, Sport TV.Luis Javier Suárez, marcando gol con Sporting de Portugal.

Luis Javier Suárez fue la gran figura en la victoria de la Selección Colombia ante Venezuela en la última jornada de la Eliminatoria, reportándose con cuatro goles en el mismo juego, en lo que fue un hecho histórico en la ‘tricolor’, razón por la que le llovieron elogios por parte de los hinchas, muchos de ellos que no lo tenían muy referenciado.

Pues Suárez no solamente brilla con la selección, también lo hace con su club, Sporting, equipo con que fue titular por la fecha 5 de la Liga de Portugal ante el Falmalicao en condición de visitante, duelo en el que el delantero colombiano volvió a ser figura, siendo titular y reportándose con el gol que le dio el triunfo a su equipo 1-2.

Había duda sobre si Luis sería titular con Sporting, teniendo en cuenta que desgaste que tuvo el futbolista con la Selección Colombia, pero el DT del equipo portugués decidió que el samario fuera inicialista y el goleador le respondió marcando el segundo gol de su equipo al minuto 65 para conseguir tres puntos muy importantes.

Publicidad
James Rodríguez no dudó y le puso este apodo a Luis Suárez tras los 4 goles a Venezuela

ver también

James Rodríguez no dudó y le puso este apodo a Luis Suárez tras los 4 goles a Venezuela

El gol de Suárez se dio después de un rebote, en donde la pelota le quedó a uno de sus compañeros, el cual decidió asistirlo y allí Luis, frente al portero, le definió al primer palo y mandó la pelota al fondo de la red, acción que inicialmente los futbolistas del Falmalicao reclamaron como fuera de lugar, pero el colombiano estaba habilitado.

Luis Suárez festejando. Foto: Sporting.

Luis Suárez festejando. Foto: Sporting.

Luis Suárez ahora en la Champions

El próximo partido de Luis Suárez con el Sporting, será por la primera fecha de la UEFA Champions League, cuando visite el próximo jueves 18 de septiembre a las 2:00 PM, hora colombiana, al Kairat, duelo en el que el nacido en Santa Marta será titular.

Publicidad
Tweet placeholder

Encuesta

¿Es Luis Suárez el mejor centro delantero colombiano de la actualidad?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
La decisión del Sporting con Luis Suárez, tras sus 4 goles con Colombia
Selección Colombia

La decisión del Sporting con Luis Suárez, tras sus 4 goles con Colombia

La reacción de la prensa portuguesa a Suárez en Selección Colombia: "El nuevo Gyökeres"
Selección Colombia

La reacción de la prensa portuguesa a Suárez en Selección Colombia: "El nuevo Gyökeres"

La comparación de los salarios de Luis Díaz y Luis Suárez
Selección Colombia

La comparación de los salarios de Luis Díaz y Luis Suárez

“Un chorro de babas”, la molestia de Hernán Torres tras goleada a Millonarios
Millonarios FC

“Un chorro de babas”, la molestia de Hernán Torres tras goleada a Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo