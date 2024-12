La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano, lejos de mejorar, parece estar cada vez peor; su salida sería inminente. En declaraciones recientes, el técnico del equipo Iñigo Pérez lanzó una fuerte pulla.

Ante los constantes cuestionamientos porque el capitán de la Selección Colombia no es titular del equipo de Vallecas, el técnico desmintió un supuesto aislamiento a Rodríguez por parte del equipo.

Es de resaltar la visita al Benito Villamarín, para cerrar el 2024, el mediocampista colombiano tampoco fue convocado. La misma situación ocurrió para enfrentar los dos partidos anteriores.

Como respuesta a los señalamientos de que estaría haciendo a un lado al ídolo colombiano, Iñigo Pérez se mostró molesto.

Dijo que no entregaría mayor detalle, pero dejó claro que nadie ha apartado a nadie.

“No puedo hablar, pero el grupo no ha apartado a nadie. El club no ha apartado a nadie. Me fastidia que se diga que este vestuario, que es elogiable, hace eso. Igual se dice a sabiendas de que es mentira para que venga aquí y cuente más. No lo van a conseguir”, detalló el técnico del cuadro ibérico.