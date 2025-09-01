Mientras Bayern compró a Luis Díaz por 75 millones, este equipo rechazó a Dibu Martínez por 21 millones

¿Se acuerdan de Emiliano ‘Dibu’ Martínez? Sí, aquel arquero argentino que ha tenido mil y una polémicas con los hinchas colombianos, fue protagonista de uno de los no movimientos en el mercado que sorprendieron. Así que fue inevitable no comparar la situación con lo que pasó con Luis Díaz y Bayern Múnich.

A pesar de que la postura inicial de Liverpool era no vender a un ‘Lucho’ Díaz que venía de ser el segundo jugador con más contribuciones de gol (13 goles y 7 asistencias) para el título de la Premier League 2024-25, Bayern Múnich hizo lo impensado en el mercado actual, y puso sobre la mesa €75 millones de euros por un jugador de 28 años.

Caso contrario pasó con Dibu Martínez. El periodista especializado Fabrizio Romano informó que Manchester United había vuelto a la carga por el arquero argentino en un negocio que iba a llegar a los €30 millones con Aston Villa. Sin embargo, los ‘Diablos Rojos’ también estaban manejando un plan b que seria decisivo para el final de esta historia.

Publicidad

Publicidad

Mientras a Luis Díaz lo compraron por 75 millones, a Dibu lo rechazaron por 21 millones

Luis Díaz ya no enfrentará a Martínez en la Premier League. (Foto: Getty Images)

En una muestra de lo paradójico que puede ser el mercado del fútbol, mientras Bayern Múnich compró a Luis Díaz por €75 millones de euros a pesar de que no tendría un valor de reventa para recuperar ese dinero, la decisión de Manchester United fue rechazar a Emiliano ‘Dibu’ Martínez con 33 años por los €21 millones que le costó el arquero belga Senne Lammens, de 23 años.

ver también Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros, este es el nuevo salario de Nico Jackson en Bayern Múnich

¿Quién tiene un salario más alto en su equipo, Luis Díaz o Dibu Martínez?

A la espera de saber si seguirá en Aston Villa, suena para ir a Galatasaray, Martínez tiene un salario anual de €9 millones de euros. El arquero de la Selección Argentina gana €5 millones menos de los que cobra ‘Lucho’ Díaz, ya que el extremo de la selección colombiana percibe €14 millones de euros brutos al año en Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad