Mientras Linda Caicedo gana 360 mil euros en Real Madrid, este es el salario de la nueva Balón de Oro en Barcelona

Hugo gala con reconocidos invitados y se conocieron los ganadores del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal tuvo un entretenido pulso con Ousmane Dembelé y en lo que a Colombia se refiere, había expectativa por la posición final de Linda Caicedo, única representante del en el evento de France Football, en la categoría femenina de menos de 21 años. Al final, se confirmó el golpe mortal para el Real Madrid, aunque con buenas sensaciones por la figura de la Selección Colombia.

Cabe recordar que Linda Caicedo recibió la nominación a principios del mes de agosto y había angustia en Colombia porque tendría posibilidades de estar en lo más alto con el Kopa Trophy, (trofeo para la ganadora de menos de 21 años). Al final, la colombiana quedó a puertas de la gloria y fue segunda en el listado, que dejó a una estrella del FC Barcelona en lo más alto.

Pese al plantón del Real Madrid y el dominio del Barcelona en el fútbol femenino y en la misma categoría con Lamine Yamal en masculino, la nominación de Linda Caicedo era un gran logro para Colombia y es el testimonio del presente y futuro prometedor del FPC en el exterior. La joya del Real Madrid no asistió a la gala y se unió a la misma editorial de Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Florentino Pérez.

Publicidad

Publicidad

Es un lindo momento para comparar los salarios de Linda Caicedo con las dos ganadoras de la noche en París. La colombiana gana cerca de 360 mil euros al año en el Real Madrid Femenino. Pese a su corta edad, la figura de 20 años ya es una de las mejores del planeta y fundamental en la Selección Colombia, razón por la cual no solo suma por su fútbol, sino también por los diferentes contratos comerciales en Europa y Sudamérica.

Vicky López, ganadora de la Kopa Trophy y Aitana Bonmatí se quedó con el Balón de Oro

Los dos trofeos femeninos fueron para FC Barcelona. En la categoría de Linda Caicedo, la ganadora fue Vicky López, de 19 años de edad, que fue criada en el Real Madrid y tras cumplir con las categorías menores, el eterno rival de Cataluña le ofreció una mejor opción, siendo una de las futbolistas de España más prometedoras del momento.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Recientemente, Vicky firmó un vínculo con el club catalán hasta el 2028 y se cree que con su futuro prometedor con este premio, su salario alcanzaría los 100 mil euros por temporada.

Publicidad

Publicidad

La situación cambia en las categorías mayores del fútbol femenino. La ganadora del Balón de Oro fue Aitana Bonmatí y tiene el salario más alto de la Liga Española Fem. Es casi cuatro veces más alto que el de Linda Caicedo, pues según reportes de ‘La Voz de Galicia’, con su nueva actualización de contrato y bonos por el galardón de France Football, su salario ronda los 1.3 millones de euros por temporada.

Tweet placeholder

Es decir, Bonmatí gana algo más de cinco mil millones de pesos colombianos al año, mientras que Linda devenga casi 1.2 millones en moneda colombiana. Abismal diferencia con la triple Balón de Oro, donde la colombiana no ve lejos estar en un mediano plazo.

Publicidad