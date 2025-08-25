Mientras Luis Díaz brilla en Bayern Múnich, Liverpool y Salah hacen el ridículo en la Premier League

Luis Díaz vive un excelente momento con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania. El debut de Lucho fue por todo lo alto, con goles y asistencias para ganarse definitivamente el lugar en la titular y quitar las dudas y expectativa en la prensa especializada, hinchas y cuerpo técnico. En contraste con su anterior club, Liverpool sí está enfrentando un grave problema en el comienzo de temporada.

Todo comenzó con un golazo en la Supercopa de Alemania, para sumar su primer trofeo en el fútbol alemán. Un golazo de cabeza sirvió para comenzar a destilar su magia en el ataque del Bayern Múnich. Por si fuera poco, siguió brillando en el debut en Bundesliga, donde marcó el segundo en la paliza 6-0 al RB Leipzig en el Allianz Arena, además de una doble asistencia.

El eje de ataque con Michael Olise, Karry Kane y Serge Gnabry fue de lo mejor calificado del fin de semana en Europa. La máquina bávara va afilando su zona ofensiva con Lucho como protagonista para dominar la Bundesliga y pelear la Champions League con Real Madrid, PSG, Chelsea, FC Barcelona e incluso el mismo Liverpool, que en este momento sufre en la Premier League.

Y es que el comienzo de temporada del Liverpool siembra dudas en Inglaterra. Las cosas comenzaron mal tras la caída en la Community Shield ante el Crystal Palace, donde empató 2-2 en Wembley y en penaltis perdió un título donde era el máximo candidato. En la Premier League, las dudas continúan.

Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah vs. Newcastle. (Photo by George Wood/Getty Images)

El problema del Liverpool en Inglaterra, mientras Luis Díaz brilla en el Bayern

Y es que el problema no es que haga goles. Desde la Community Shield y en los dos primeros juegos de la Premier League, Liverpool acumula nueve anotaciones. El lío es en zona defensiva, pues le han marcado seis, lo que deja bastantes dudas en la defensa liderada por Virgil Van Dijk y la actuación de Alisson en la portería.

En su más reciente presentación ante Newcastle, por la segunda fecha de la Premier League, ‘Las Urracas’ le empataron el 2-0 y con 10 jugadores en cancha (ganaron 2-3 con gol al último minuto). En Community Shield, le costó mantener la ventaja dos veces en los 90 minutos y cedió la igualdad (2-2) y con Bournemouth encontró los dos goles del triunfo en el final, cuando le habían remontado otra vez un 2-0 a su favor.

Comportamiento del Liverpool en el comienzo de temporada, a falta del partido contra Arsenal. Foto: Pantallazo Google.

Una pálida defensa que en estos momentos es el hazmerreír en la Premier League y que le baja el favoritismo en Inglaterra. Equipo goleador, pero que también permite muchas anotaciones de los rivales. Por su parte, Bayern con Lucho y Manuel Neuer, solamente ha permitido una anotación en dos juegos oficiales y ocho goles a favor.