Luis Díaz le dio la vuelta al mundo y fue gran novedad en el mercado de verano en Europa. El volante guajiro, cuando se creía que estaba sólido en el Liverpool, sorprendió y abandonó la disciplina del técnico Arne Slot para firmar un nuevo contrato en la Bundesliga. Las cosas no iban bien en el gigante inglés y Lucho prefirió cambiar de aires. El bajo salario, más la poca intención de los ‘Reds’ de aumentar las cifras, aceleraron la salida del colombiano al fútbol alemán. Resulta curioso, luego de observar la multimillonaria inversión de Anfield en la ventana de transferencias.

Por otra parte, Luis Díaz está viviendo el sueño que tenía desde niño y tras Portugal y la Premier League, ahora se luce en Bayern Múnich. Liverpool miró las capacidades cuando estaba en el Porto y de inmediato hizo la operación por el volante, siendo una de las transacciones más importantes de Colombia en el ‘Viejo Continente’ en la historia. Tras tres años y medio en los ‘Reds’, volvió a romper el mercado en el gigante alemán.

Lucho también es clave en la Selección Colombia y regresa a una convocatoria para definir el cupo al Mundial 2026. Tras la experiencia en uno de los clubes más importantes de Inglaterra, viste la camiseta de otro grande europeo y no solo eso, sino que se consolida en el once de Vincent Kompany con goles y asistencias en este comienzo de temporada. Se garantizó un cambio de un ‘grande a otro grande’ y no necesitó adaptación.

Hay expectativas por delante en la Bundesliga y Champions League. En Alemania tiene un contrato hasta el 2029 y un importante aumento salarial que triplicó las cifras que Liverpool le pagaba. Por otra parte, su exequipo ha llamado la atención en el mundo por el gasto de más de 300 millones de euros en el mercado de pases. Su última compra fue la del atacante Alexander Isak, quien sonada desde antes que Lucho saliera de Anfield.

El salario de Luis Díaz en el Bayern, comparado con el de Isak en Liverpool

Luis Díaz firmó un contrato que le permite ganar 14 millones de euros en el Bayern Múnich de Alemania por temporada, que lo convierte en el futbolista colombiano mejor pagado en el mundo. También supera ampliamente sus números en el Liverpool, pues a duras penas llegaba a los 3.3 M€ al año.

Luis Díaz celebra el gol ante Augsburgo con Konrad Laimer y Serge Gnabry. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Alexander Isak, por su parte, firma un contrato a largo plazo con Liverpool, con un salario de 12.2 millones de euros por temporada. Según Fabrizio Romano, el acuerdo con Newcastle se cerró por 150 M€, siendo una de las transferencias más altas del fútbol británico en la historia. Isak se une al club de nuevos fichajes multimillonarios de la casa roja, donde están el alemán Florian Wirtz y el francés Hugo Ekitiké.

Alexander Isak durante un partido del Newcastle contra Everton por la Premier League. (Photo by George Wood/Getty Images)

¿Quién tendrá mejor temporada? Será vibrante seguir a Lucho en el Bayern y Alexander en el Liverpool, quien se supone debería tener mejor salario tras los 150 M€ que pagaron por su ficha. Para sorpresa de muchos, el atacante sueco gana menos que el guajiro, que tiene una ventaja de casi dos millones de euros más. Isak es otro de los reemplazos del extremo colombiano en Anfield, teniendo en cuenta que Arne Slot lo sacrificó como nueve de área, sin peros por parte de Lucho.

