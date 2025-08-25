Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el nuevo salario de Hugo Ekitiké en Liverpool

Fue una gran novedad en este mercado de verano en Europa el nombre de Luis Díaz. El volante guajiro, estrella de la Selección Colombia, cuando se creía que tenía una sólida relación con el Liverpool, sorprendió y abandonó la disciplina de Arne Slot para firmar en la Bundesliga. No fue cualquier firma, pues ahora expone sus cualidades en Bayern Múnich. Las cosas no iban bien en el gigante inglés y Lucho prefirió cambiar de aires.

Hay razones que llevaron a Luis Díaz a este giro radical en su carrera. El bajo salario, más la poca intención de los ‘Reds’ de aumentar las cifras, cuando más lo estaba mereciendo tras el título de la Premier League y ser considerado uno de los mejores extremos de Inglaterra, aceleraron la salida del colombiano al Bayern Múnich, donde tuvo un debut fenomenal.

Luis Díaz saborea el sueño que tenía desde niño y tras Portugal y la Premier League, ahora juega en el Bayern Múnich, donde ya ganó la Supercopa de Alemania. Liverpool miró las capacidades cuando estaba en el Porto y de inmediato hizo la operación por el volante, siendo una de las transacciones más importantes de Colombia en el ‘Viejo Continente’. Tres años y medio después, sigue su carrera en el gigante alemán.

Saltos de calidad que lo ratifican como la máxima estrella de la Selección Colombia y tras la experiencia en uno de los clubes más importantes de Inglaterra, viste la camiseta de otro grande europeo y así garantizar que el cambio fue de un ‘grande a otro grande’. Hay expectativas por delante en la Bundesliga y Champions League. En Alemania firmó hasta el 2029, con un importante aumento salarial que triplicó las cifras que el Liverpool le pagaba.

Pagaron más de 90 millones de euros por un reemplazo para Luis Díaz en Liverpool

Mientras Luis Díaz cambiaba de aires en el mercado de verano, Liverpool lo olvidó rápidamente y encontró un reemplazo. La joya del fútbol francés, Hugo Ekitiké, fue el elegido por los encargados en el equipo rojo para ocupar la vacante de Lucho en Anfield, por el que pagaron 91.5 millones de euros al Eintracht Frankfurt de Alemania.

Hugo Ekitiké celebra el gol contra Newcastle. (Photo by George Wood/Getty Images)

Cabe recordar que Hugo Ekitiké llegó a Liverpool para ocupar un lugar en el que Luis Díaz también se movió, aprendió a la fuerza y no puso ‘pero’ para hacer el sacrificio. Cuando Darwin Núñez bajó el nivel y las opciones se agotaban para Arne Slot, fue Lucho el elegido para hacer el trabajo y tuvo que ser el nueve de área, misma posición que ahora ocupa Ekitiké.

Primero fue Florian Wirtz en la línea de tres con Mohamed Salah y Cody Gakpo y luego Ekitiké como delantero. Ellos dejaron sin opciones a Lucho, quien salió a descubrir el mundo más allá de Liverpool y no tuvo problema para encajar perfectamente en el tridente con Harry Kane y Michael Olise.

El salario de Luis Díaz en el Bayern, comparado con uno de sus reemplazos en Liverpool

Hugo Ekitiké tiene un salario top en la Premier League, teniendo en cuenta las deficientes cifras de Luis Díaz. De por sí, el francés supera por bastante margen los 3.3 millones de euros en los que tenía el Liverpool al volante colombiano. Es buen momento para comparar los nuevos salarios de los jugadores en mención.

Luis Díaz celebra su primer gol con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)

Luis Díaz firmó un contrato que le permite ganar 14 millones de euros en el Bayern Múnich de Alemania por temporada, que lo convierte en el futbolista colombiano mejor pagado en el mundo. Por supuesto, supera ampliamente los números en Liverpool, que a duras penas llegaba a los 3.3 M€ al año.

Ekitiké, por su parte, firmó un contrato a largo plazo con Liverpool (2031), con un salario de 12.2 millones de euros por temporada. Esto lo convierte en el tercer jugador mejor pagado de la plantilla actual, detrás de Van Dijk y Salah y por delante de Florian Wirtz por muy poquito (gana 12 millones). Es decir, que Luis Díaz gana 3.6 M€ más que su reemplazo. ¿Quién tendrá mejor temporada?

