Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el nuevo salario de Moisés Caicedo en Chelsea

Estamos hablando de dos figuras top de Sudamérica que están en la élite del fútbol mundial y que serán atracción en el Mundial 2026. Antes deberán pasar por la Champions League. Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich de Alemania y Moisés Caicedo es la gran joya de Ecuador, que es fijo en el tándem con Enzo Fernández en Chelsea. Se verán las caras en el Allianz Arena en un partidazo.

Y es que Lucho y Moi son protagonistas del mercado de pases en Europa y se ganaron un lugar en sus clubes gracias a su talento. Y no cualquier equipo, sino de los mejores del mundo. Por la primera fecha de la fase liga de la Champions League, Bayern Múnich y Chelsea medirán fuerzas con Luis Díaz y Moisés Caicedo como titulares. Bávaros y londinenses son firmes candidatos al título.

Moisés Caicedo también es figura en el Chelsea. Por ejemplo, el mes pasado se pronunció con gol en un nuevo paseo del Chelsea en la Premier League, donde goleó 5-1 al West Ham en la segunda fecha del torneo, en el estadio Olímpico de Londres. Moi anotó el cuarto en el festín ‘Blue’, donde también participaron Joao Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández y Trevoh Chalobah. En la más reciente salida, en el 2-2 ante Brentford, el ecuatoriano anotó al 85′ el segundo definitivo.

Luis Díaz no se quedó atrás y también participó del carnaval bávaro en el Allianz Arena contra RB Leipzig en el debut en la Bundesliga. Bayern goleó 6-0 y Lucho hizo acto de presencia con el segundo gol y doble asistencia, siendo uno de los futbolistas mejor valorados durante los 90 minutos. Y es que ha sido así desde el primer momento. También le marcó al Augsburgo y recientemente, a Hamburgo.

Comparación de salarios de Luis Díaz en Bayern y Moisés Caicedo en Chelsea

Es la sangre sudamericana que hace de las suyas en Inglaterra y Alemania. En estos momentos, Moisés, el niño maravilla de Ecuador, tiene un valor en el mercado de 90 millones de euros, según Transfermarkt. Si en la próxima ventana o durante 2026 (con Mundial) alguien lo quisiera tener en sus filas, tendría que pagar mucho más, siempre y cuando mantenga un gran nivel en la Premier y Champions League.

Luis Díaz tiene una situación parecida en el Bayern Múnich, que recientemente pagó 75 millones de euros por su fichaje. En Transfermarkt, su valor redondea los 70 M€, con expectativa de que suba en próximos meses. Su salario, tras la nueva firma en Alemania, es de 14 millones de euros por temporada.

El salario de Caicedo en el Chelsea también es descomunal, pero sorprende si lo comparamos con el de Luis Díaz. Lucho gana más que Moisés, pese a que el mejor jugador de Ecuador está estrenando salario en Chelsea al aplicar nuevos bonus al comienzo de su tercera temporada con el gigante londinense.

Moi pasó de ganar 8.7 millones de euros, a devengar 10.4 millones de la moneda europea, según el Diario Express de Inglaterra. Cabe recordar que los contratos de larga duración en Europa se aplica aumentos salariales y premios según se cumplan objetivos.

Para la campaña 2025-2026, Moisés aplicó a mejoras en cuanto a su salario anual, pero sigue por debajo de Luis Díaz, con una diferencia exacta de 3.6 millones de euros. Los datos quedarán en un segundo plano, apenas estén frente a frente en la Champions (miércoles, 17-09, 2:00 pm, hora colombiana).