Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el salario de Dembelé en el PSG

Fue una total novedad en el anterior mercado de verano en Europa. El nombre de Luis Díaz fue y es tendencia en el ‘Viejo Continente’ por su traspaso desde Inglaterra a Alemania. El volante guajiro, cuando se creía que tenía una sólida relación con el Liverpool, sorprendió y abandonó la disciplina de Arne Slot para firmar en la Bundesliga. Sin duda, uno de los movimientos más llamativos de la ventana de transferencias.

Las cosas no iban bien en el Liverpool y Lucho prefirió cambiar de aires. El bajo salario, más la poca intención del equipo de aumentar las cifras y arreglar el contrato, aceleraron la salida del colombiano al fútbol alemán. Cuando se creía que necesitaba adaptación, comenzó a brillar con su magia con la camiseta 14 del Bayern Múnich. En su más reciente salida, lanzó una espectacular jugada al mejor estilo de Diego Armando Maradona.

Y con la ceremonia del Balón de Oro encima, muchos creen que Luis Díaz debía estar entre los 30 primeros. Para sorpresa del mundo, el volante colombiano no fue tenido en cuenta y ahora el premio se lo pelean grandes estrellas como Lamine Yamal del FC Barcelona y Ousmane Dembélé del PSG. Lejos del listado, Lucho sigue a su ritmo en uno de los mejores ataques de Europa con Harry Kane, Serge Gnabry y Michael Olise.

Publicidad

Publicidad

Y no solo eso, sino que Luis Díaz está viviendo el sueño que tenía desde niño y tras Portugal y la Premier League, ahora juega en Bayern Múnich siendo titular indiscutido. Liverpool miró las capacidades cuando estaba en el Porto y de inmediato hizo la operación por el volante, siendo una de las transacciones más importantes de Colombia en el ‘Viejo Continente’. Tras tres años y medio en los ‘Reds’, ahora va por la Champions League con el gigante alemán.

Luis Díaz contra el Chelsea en la Champions League. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El salario de Luis Díaz en el Bayern, comparado con el de Dembelé en el PSG

Es un lindo momento para comparar los salarios de Luis Díaz y Ousmane Dembélé, dos de los mejores jugadores del mundo que pasan por el gran momento deportivo. En el caso de Lucho, firmó un contrato que le permite ganar 14 millones de euros en Bayern Múnich de Alemania por temporada, que lo convierte en el futbolista colombiano mejor pagado en el mundo. También supera ampliamente sus números en el Liverpool, pues a duras penas llegaba a los 3.3 M€ al año.

Dembelé durante el partido de la Supercopa de Europa contra Tottenham. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

En lo que tiene que ver con Dembelé, según la web especializada ‘SalarySport’, el volante francés tiene un salario de 18 millones de euros por temporada, siendo el mejor pago del PSG. Por su parte, Lucho es el séptimo en el ranking del Bayern. Es decir, el francés, firme candidato al Balón de Oro, supera al guajiro por 4 M€.

Publicidad

Publicidad