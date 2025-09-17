Es tendencia:
Mientras Luis Díaz hace cuatro goles en Bayern, estos son los números de Wirtz en Liverpool

Comparación de los números de Luis Díaz en el Bayern y Florian Wirtz en Liverpool en este comienzo de temporada.

Por William Perilla Gamboa

Florian Wirtz contra Atlético Madrid en la Champions.

Ambos jugadores hicieron acto de presencia en la primera fecha de la fase liga de la Champions League. El alemán Florian Wirtz y el colombiano Luis Díaz fueron titulares con sus respectivos equipos y salieron victoriosos. Estos dos jugadores tienen cosas en común y el mercado de verano los cruzó, dejando varios análisis y comparaciones de por medio.

Primero, llamó la atención el fichaje del Liverpool cuando más se creía que no iba a tener problema en la renovación con Luis Díaz, que tenía un salario de 3.3 millones de euros. El club inglés prefirió salir al mercado de pases y pagar 150 M€ por Florian Wirtz y dejarle un salario de 12 millones.

Este nuevo trato dejó las puertas abiertas para Luis Díaz y su salida del Liverpool y el Bayern pudo aumentar la cifras y pagó 75 millones de euros por Lucho. Mientras el colombiano comenzaba un nuevo camino en la Bundesliga, en Anfield le colocaron la camiseta 7 a Florian Wirtz, quien precisamente era la que usaba el guajiro desde su primera temporada en Inglaterra.

La impecable acción de Luis Díaz que forzó el error del Chelsea y el gol de Harry Kane en Champions

La impecable acción de Luis Díaz que forzó el error del Chelsea y el gol de Harry Kane en Champions

Es decir, Wirtz es el reemplazo de Luis Díaz en el Liverpool, pero surgen dudas en este camino de la temporada 2025/2026, donde ambos debutaron en la Champions y son titulares en sus respectivas Ligas. Incluso, han podido definir títulos en Alemania e Inglaterra. Los de Anfield perdieron la Community Shield ante Crystal Palace, mientras que los bávaros alzaron la Supercopa de Alemania.

Los números de Luis Díaz en Bayern, comparados con los de Wirtz en Liverpool

Además del título ganado ante el Stuttgart, Luis Díaz presenta mejores números que Florian Wirtz. El colombiano en el Bayern suma, hasta el momento, cinco partidos jugados, cuatro goles y dos asistencias. La dupla con Harry Kane va tomando fuerza y no necesitó tiempo de adaptación para comenzar a brillar.

Por su parte, el volante alemán acumula esa derrota en la Community Shield y solamente una asistencia y cero goles, en los mismos cinco partidos jugados en Inglaterra. Hasta el momento, el reemplazo y el heredero del siete en Anfield, no iguala los registros de Lucho en este comienzo de temporada. Aún no engrana la dupla con Mohamed Salah y por ahora está en deuda.

William Perilla Gamboa
