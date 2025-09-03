La salida de Luis Díaz del Liverpool para unirse al Bayern Múnich provocó una ola de reacciones en el mundo del fútbol, muchas de ellas en contra del colombiano. Sin embargo, la reciente muestra de apoyo de su excompañero Mohamed Salah acaparó los titulares.

A través de sus redes sociales, el astro egipcio publicó un emotivo mensaje en el que defiende al talentoso extremo que llegó con todo a Alemania.

Aparentemente lo que desató la molestia de Salah no fueron los comentarios sueltos de aficionados del Liverpool, sino más bien la publicación de una plataforma dedicada a compartir noticias del club inglés.

En la publicación, divulgada a través de X, los administradores de la plataforma hicieron una comparación, para muchos odiosa, entre Luis Díaz y Witrz, su reemplazo en el equipo. Así mismo, pusieron las imágenes del saliente Darwin y quien cubre su lugar, Isak.

“Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”, es la descripción de la imagen.

Mohamed Salah en defensa de Luis Díaz

El astro egipcio no dudo en compartir la publicación de la página, pero con el ánimo de defender a sus excompañeros y pedir que paren los ataques contra los futbolistas.

“¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?“, fue el contundente mensaje de Salah.

Algunos fanáticos del futbolista secundaron su opinión en redes sociales. “¡El rey, el verdadero capitán! ¡Excelente tuit!”, escribió un usuario de X.

“En el clavo, Mo. No entiendo por qué la gente se apresura a difamar a Díaz y Núñez incluso cuando ya no están. Ambos contribuyeron a que ganáramos la Premier League, lo dieron todo por el club y nunca se quejan”, es otro de los comentarios.

