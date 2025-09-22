Es tendencia:
Ni Dembélé, ni Yamal: Dayro Moreno publicó el ganador del Balón de Oro que sorprendió a todo el mundo

Dayro Moreno encendió el debate en redes sociales al dar su ganador del Balón de Oro 2025, lejos de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

Por Julio Montenegro

Dayro Moreno propuso otro ganador al Balón de Oro 2025 que no fue Dembélé.

El mundo del fútbol se paralizó en torno a la ceremonia del Balón de Oro 2025. Primero se instaló la narrativa que Lamine Yamal iba a ser el ganador, luego llegó la elección oficial de Ousmane Dembélé y, como si fuera poco, Dayro Moreno publicó el ganador que quería todo Colombia y que sorprendió al mundo.

¡De todo y para todos! El entrenador Néstor Lorenzo escuchó la voz del pueblo y después de nueves años Moreno volvió a ser convocado a la Selección Colombia. Dayro no solo cambió el ambiente en el vestuario de la ‘Tricolor’, también logró lo que hoy en día parece casi imposible en el país: ¡Unir a la gran mayoría!

Pocos eran los colombianos que no querían ver a Dayro Moreno volver a marcar un gol con la selección colombiana, no por nada cuando entró contra Bolivia al minuto 37 del segundo tiempo el estadio Metropolitano casi se viene abajo. Ahora, el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol volvió a sorprender en plena gala del Balón de Oro 2025.

Dayro Moreno y el ganador del Balón de Oro que sorprendió a toda Colombia

Dayro Moreno habló del ganador del Balón de Oro 2025. (Foto: Getty Images)

Antes de que se hiciera oficial que Ousmane Dembélé había ganado el Balón de Oro 2025 y Lamine Yamal quedaba en la segunda posición, Dayro Moreno publicó una lista falsa de las votaciones donde se conocía el verdadero ganador que hubiera querido toda Colombia y que sorprendió a todo el mundo. Lastimosamente, no se dio, pero el amor del pueblo sigue con el delantero de Once Caldas.

¿Quién tiene más goles en su carrera, Dayro Moreno o Ousmane Dembélé?

En esta ocasión, la victoria fue para el delantero colombiano. Mientras que Dayro Moreno registra 340 goles en toda su carrera, Dembélé, entendiendo que no juega como centro delantero, registra 140 anotaciones como profesional.

