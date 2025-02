No hace extrañar a Mbappé: Espectacular gol de Endrick para acercar a Real Madrid a otra final

Casi desde su propia área, Jude Bellingham mandó el pase largo frontal para dejar jugada la defensa de la Real Sociedad y Endrick pudiera perfilarse para controlar, avanzar y rematar en el palo izquierdo del arquero. Un 1-0 parcial que fuerza a la Real Sociedad a un esfuerzo extra para al menos empatar el partido y no seguir cediendo en sus posibilidades de final de Copa del Rey.

Pensando en la exigencia que tendrá en las próximas semanas, el técnico Carlo Ancelotti prefirió rotar la nómina y darle descanso a algunas de sus estrellas. Por ejemplo, Luka Modrić, Rodrygo, Lucas Vázquez y David Alaba esperan desde la suplencia, mientras que Vinicius hace la dupla de ataque con su compatriota brasileño, Endrick. Kylian Mbappé, por su parte, no fue convocado para este compromiso por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

