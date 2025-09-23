No se vio en TV: El pálido abrazo de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé que le da la vuelta al mundo

Fin a la expectativa. Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2025 y batió con contundencia a grandísimos rivales que también partían como favoritos. Lamine Yamal quedó a puertas del máximo trofeo y los números con el Barcelona no le alcanzaron para superar a la joya del PSG. La historia del volante francés es plena de superación, ya que en sus épocas en Barcelona nunca daban a pensar que fuera alcanzar este galardón.

El cambio de aires y la confianza del técnico Luis Enrique, lo catapultaron para ser la gran estrella del PSG, alejarse de las lesiones y baluarte fundamental en el título de la Champions League en 2025. Por si fuera poco, ya pudo ganar el Mundial con Francia en Rusia 2018 y ahora toca el cielo con el Balón de Oro, superando a un Lamine Yamal que también va por todo con apenas 18 años de edad.

Fue un año con mucha polémica por el premio del Balón de Oro. El mundo se revolucionó con el triunfo de Rodri por encima de Vinícius Júnior en 2024. Para este 2025 los ojos estaban puestos en el mano a mano de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé, dejando a un lado al Real Madrid, que tampoco pudo ganar con la joya colombiana Linda Caicedo.

Lamine Yamal tuvo una temporada pasada magnífica en la que ganó tres títulos con el FC Barcelona (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) y se quedó a las puertas de disputar la final de la UEFA Champions League tras ser eliminado en la semifinal con el Inter de Milan de Lautaro Martínez, que perdió con el PSG de Dembelé. Para la historia quedará el abrazo del francés y español tras la gala, que es viral en las redes sociales.

El abrazo de Lamine Yamal y Dembelé tras la gala del Balón de Oro

Cabe recordar que el joven con raíces marroquíes irrumpió en el fútbol mundial de manera meteórica y todo daba a pensar que iba a ganar el Balón de Oro. Incluso, en la previa a la ceremonia, el nombre de Lamine Yamal se estaba apoderando en el mundo por encima de Dembelé.

La temporada pasada fue la primera campaña en la que fue considerado una figura del Barcelona y no decepcionó: el nacido en Esplugues de Llobregat convirtió 18 goles y dio 25 asistencias en 55 partidos. Pero no le fue suficiente y Dembelé se quedó con el Galardón Mayor, dando un ejemplo de perseverancia, luego de su dolorosa salida del club catalán, donde las lesiones lo marginaron.

Al final de la gala, ambos tuvieron el gesto que paraliza las redes. Antes de que Dembelé subiera a recibir el premio, también chocó la mano con Lamal. Después, el mismo Lamine lo buscó y el crack francés no le negó el abrazo a su principal competidor. Pocas palabras, rivalidad abierta y muestra de humildad de los dos.

Habrá que esperar hasta el próximo septiembre, donde se conocerá el ganador 2026. Dembelé sigue una carrera récord con la Selección Francia con el Mundial en la mira y el doblete de Champions con Luis Enrique en el PSG. Por su parte, Lamine Yamal es la joya de España para la Copa Mundo, donde son favoritos al trofeo, sin olvidar la ganas de revancha en la Liga de Campeones.