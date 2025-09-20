Radamel Falcao García viene apareciendo en entrevistas hablando sin filtro, la más reciente fue con Mario Suárez, su excompañero en el Atlético de Madrid. Allí recordó con lo que significó su salida del club ‘colchonero’. El Tigre habló de sus mejores momentos, pero también de la herida que le dejó no continuar en el equipo que lo puso en lo más alto de Europa.

En medio de la charla, Falcao fue claro en señalar que el Atlético está en el “top 3” de los equipos de su carrera, junto a Mónaco y Porto. El colombiano destacó el valor emocional de cada uno, aunque al hablar del conjunto español admitió algo que generó todo tipo de comentarios.

“No tengo rencor, pero me dolió que no se esforzaran para que me quedara”: Falcao García

“Para mí, eso fue un poco decepcionante por parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor y entiendo la situación, les obliga a vender, como con el ‘Kun’ (Agüero) o con (Fernando) Torres, pero pensé que iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos” confesó el ‘Tigre’.

El delantero esperaba una señal de la directiva para retenerlo en Madrid, pero esa oferta nunca llegó. Falcao explicó que entiende las razones económicas del club, aunque le quedó la decepción de no haber sido considerado más allá del negocio.

El Tigre vivió en el Atlético una de sus mejores etapas, con 70 goles en apenas dos temporadas y títulos como la Europa League y la Supercopa de Europa. Su huella fue imborrable, y hasta hoy es recordado como uno de los grandes delanteros de la década.

A sus 39 años, Falcao disfruta de su familia tras su paso por Millonarios, pero no esconde la nostalgia de lo vivido en Europa. Con palabras cargadas de honestidad, dejó claro que Atlético de Madrid siempre será parte de su historia, aunque con el sinsabor de no haber prolongado un vínculo que marcó su carrera.