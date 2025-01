¿Qué canal pasa el partido de Luis Díaz entre Bournemouth y Liverpool por la Premier League?

Hay mucho en juego. Arne Slot prefirió salir con suplencia entre semana en Eindhoven y le da prioridad a este partido, en el que no se puede fallar. Liverpool y Bournemouth jugarán el próximo 1 de febrero de 2025, a partir de las 10:00 am, hora colombiana, en el Vitality Stadium. Será válido por la fecha 24 de la Premier League y tendrá la transmisión exclusiva de Disney + Premium (solo para suscriptores).

Luego de superar la primera fase de la UEFA Champions League, Liverpool se concentra en la Premier otra vez y no descarta un doblete en Europa que sería histórico. La Liga inglesa vuelve a la acción y se espera que el técnico Arne Slot use a todos sus mejores futbolistas, tras utilizar la suplencia en la fecha europea contra el PSV en Países Bajos.

