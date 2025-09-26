“Quiero ayudarlo”: José Mourinho habla de Richard Ríos tras despiadadas críticas en Benfica

La llegada de Richard Ríos a Europa ha tenido sus altas y bajas, como podría ser normal en la adaptación a un nuevo club. Sin embargo, en voz baja empiezan a crecer las dudas en el Benfica sobre el colombiano. Para un sector de la prensa, aún no cumple con las expectativas, y aunque José Mourinho lo respalda, las críticas son despiadadas.

En la Selección Colombia se empieza a tomar nota de todo lo que tenga que ver con los futbolistas convocados habituales. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la continuidad de todos será fundamental para llegar bien al torneo. Por ello hay preocupación de que con Ríos pase algo como la historia de James Rodríguez con Zidane en el Real Madrid.

Por ahora, eso no parece que vaya a pasar, Richard Ríos continúa siendo titular, el entrenador, dicho por él mismo, va a estar muy pendiente de su desarrollo. Para nadie es un secreto que Mourinho es uno de los mejores del mundo y seguramente de su mano el colombiano crecerá muchísimo. Pero las críticas de los hinchas de Benfica empiezan a generar mucho ruido sobre su nombre como titular.

Las llamativas palabras de José Mourinho sobre el rendimiento de Richard Ríos

Previo al partido correspondiente a la fecha 7 de la Primeira Liga de Portugal contra Gil Vicente, José Mourinho fue consultado sobre Richard Ríos. El DT salió al paso de las críticas y sobre si iba a jugar el partido en mención. “Cuando un jugador entra al campo, entra con una pegatina en la espalda con los millones que pagó por el traspaso, pero no voy a presionarlo más. Voy a crearle situaciones para que juegue mejor y aumente su confianza. Ríos definitivamente jugará”, dijo Mou.

Y luego, agregó: “Quiero ayudarlo para intentar sacar lo mejor de él y que la gente pueda reconocer al buen jugador que es. Estaré muy cerca de él para protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, intentar potenciar sus virtudes”.

Las despiadadas críticas a Richard Ríos por los hinchas del Benfica

Pues bien, después del respaldo de Mourinho a Ríos, el colombiano hizo un aceptable partido contra Gil Vicente. El jugador de la Selección Colombia realizó un remate de fuera del área, un pase clave y terminó con el 79% de acierto en sus pases. En el mapa de calor se lo vio excesivamente solamente jugando por la derecha, en defensa y protegiendo a su lateral.

Mapa de calor de Richard Ríos en el partido contra Gil Vicente.

A pesar de los fríos números, la sensación de los hinchas es otra y así lo expusieron en las redes sociales. “Ha habido suficientes oportunidades, y lo cierto es que hasta ahora lo único que hemos visto de Richard Ríos es que lo supere un jugador cojeando. Los hechos son los hechos”, “Ríos debe ser un tipo muy majo y entrenar muy, muy bien. Sin embargo, solo le falta una cosa: un buen juego. Es increíblemente débil”, “Richard Rios no llega a ser un 5, tampoco un 8. No sé en qué posición puede brillar”, fueron algunos de los comentarios.

