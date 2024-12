Real Madrid acelera el fichaje por una figura de la Selección Colombia

Real Madrid comienza a mirar posibilidades en el mercado de invierno y tiene a una figura de la Selección Colombia en el radar. El equipo blanco saldrá en búsqueda de defensas, luego de la lluvia de lesiones que vive la plantilla de Carlo Ancelotti actualmente. En octubre se confirmó la baja de Eder Militao por un grave problema de rodilla. Esto fuerza al ‘Merengue’ a buscar posibilidades en otras Ligas.

Los ojos del Real Madrid, Florentino Pérez y Carlo Ancelotti se colocan en una figura colombiana que brilla en el Bolonia de la Serie A de Italia, se trata de Jhon Lucumí, quien es clave en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo y sería una opción ‘low cost’ (económico y con prestaciones), tal como lo buscaría el gigante español. Gol Caracol indica que el central está en la baraja para suplir esa la baja de Militao.

En recientes detalles, Gol Caracol da nuevos detalles sobre esta posibilidad en el mercado en España. Según el medio colombiano, Real Madrid ya se reunió con el entorno de Jhon Lucumí y miran opciones para empezar a gestionar precios y papeleo. Cabe recordar que el negocio sería provechoso para ambas partes. El colombiano daría un gran salto en su carrera, mientras que el ‘Merengue’ ve un buen talento a bajo costo.

Las reuniones se estarían llevando a cabo debido a que la cláusula rescisión de Lucumí es de 25 millones de euros. Si el traspaso se concreta y el jugador firma, Real Madrid busca maneras para no desembolsar tal valor que dicta el documento firmado. Esto no quiere decir que se haya pasado una oferta formal. Las cosas todavía no pasan de diálogos.

De esta manera, Jhon Lucumí toma ventaja en Europa para ocupar la vacante de Eder Militao. Real Madrid lo sigue de cerca por sus buenas presentaciones en la Serie A de Italia y la Selección Colombia, donde es titular. El canterano de Deportivo Cali espera concretar esta transacción y dar un brillante salto en su carrera deportiva.

Por otra parte, además de Jhon Lucumí, en el entorno de Real Madrid también se ha hablado de jugadores como Dávinson Sánchez o Daniel Muñoz. Aumentan las posibilidades de ver nuevamente a un jugador colombiano en el club más grande del mundo.

