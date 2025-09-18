Real Madrid define a Linda Caicedo con seis palabras tras emular a Diego Maradona en la Champions

Imparable. No solamente Luis Díaz brilla en la élite del fútbol de Europa, también lo hace Linda Caicedo, la otra gran carta de Colombia en las mejores Ligas del mundo. El balompié femenino en la UEFA también hace acto de presencia con la Champions League y ya se definieron los 18 equipos que jugarán la fase liga.

Real Madrid tuvo que presentarse en las fases previas de la Champions League y logró su cupo en la primera ronda luego de superar al Eintracht Frankfurt con un marcador global de 5-1. En el partido de vuelta, el club español no dejó dudas de su superioridad y le pasó por encima al rival alemán con un 3-0 contundente.

En esa fiesta en el estadio Alfredo Di Stéfano estuvo la volante Linda Caicedo como protagonista principal. La figura de la Selección Colombia fue una de las figuras del partido luego de marcar un golazo para el tercero definitivo del Madrid y dejar una espectacular jugada de por medio muy al estilo Diego Armando Maradona.

Naomi Feller abrió el marcador al minuto 9 y daba el primer aviso de que el Real Madrid iba a dominar el partido. A los 34′ siguió la fiesta la danesa Signe Bruun, con una gran jugada de Linda Caicedo, quien recorrió 70 metros, se sacó a varias rivales y lanzó la asistencia para el 2-0 parcial. Jugada de ensueño que muestra la calidad de la colombiana.

Golazo de Linda Caicedo y la descripción del Real Madrid

Para rematar la faena de Linda Caicedo, marcó el tercero definitivo al minuto 60, tras un gran pase donde solamente se tuvo que perfilar, controlar con izquierda y rematar con la pierna derecha. Gran gesto técnico que le basta para ser considerada la figura del partido.

Real Madrid en sus redes sociales reaccionó de gran manera al ver el show de Linda. En cinco palabras describió lo que significa la jugadora colombiana y su calidad.

“No diga partidazo, diga Linda Caicedo”, se lee en el trino del Real Madrid Femenino, donde solamente le bastaron seis palabras para demostrarle a sus seguidores el gran nivel de la futbolista de la Selección Colombia.

De esta manera, Linda y Real Madrid clasificaron a la fase liga y están a la espera del sorteo (19 de septiembre) para definir los rivales a enfrentar. Linda, así como Luis Díaz, son grandes candidatos a la ‘Orejona’ esta temporada.

