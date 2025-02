James Rodríguez ya dejó atrás lo que fue su efímero paso por el Rayo Vallecano. Club en el que no tuvo continuidad y en la que tuvo que poner de su bolsillo para salir, revelaron la cifra que pagó al conjunto español para quedar libre.

El ’10’ de la Selección Colombia apenas disputó 204 minutos en cuatro meses que estuvo en Madrid, nunca fue de la confianza de Íñigo Pérez, quien siempre le dejó claro que él no lo había pedido y que era un fichaje del presidente. Fue tanto el desprecio que, apenas jugó un partido como titular.

¿Cuánto pagó James para salir del Rayo Vallecano?

James tuvo un momento en el que dejó claro que no quería seguir en Rayo Vallecano. Antes del partido contra Real Madrid dio unas declaraciones que no gustaron en el club y desde ese momento no entraba ni en las convocatorias.

Antes de su llegada a León de México, revelaron que el ’10’ tuvo que hacer hasta lo imposible para poder salir. Incluso, pagó una millonaria cifra que salió de su bolsillo.

Según lo informó Radio Marca, James Rodríguez tuvo que pagar algo más de 300 mil euros, $1.300 millones de pesos colombianos. “Decidió acelerar su salida ante la falta de oportunidades en los esquemas de Iñigo Pérez. En México, está poco a poco recuperando la forma; ya ha anotado un gol y repartió una asistencia”, agregó Estadio Deportivo.

Sin embargo, fue un dinero que recuperó en la siguiente trasferencia, pues su llegada a México le significó 5 millones de dólares.

