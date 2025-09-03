Richard Ríos hace historia para Colombia y se coloca a la altura de Max Verstappen y Jürgen Klopp

Richard Ríos es otro de los futbolistas colombianos que se gana miradas en Europa, Sudamérica y Colombia. Es a lo que muchos llaman ‘bendecido y afortunado’, pues juega de gran manera en el mediocampo, es un símbolo para much@s en el país, brilló en Palmeiras, se consolidó en Benfica de Portugal, está a tiro de estar en el Mundial de selecciones 2026 y mostró su talento en Mundial de Clubes de FIFA. Por si fuera poco, se colocó a la altura del piloto neerlandés Max Verstappen y el técnico Jürgen Klopp.

El volante antioqueño se unió a la Selección Colombia luego de clasificar a la fase liga de la Champions League con Benfica y dejar en el camino al Fenerbahce de Turquía y Jhon Durán, quien le propinó certero codazo a Ríos y se cree que ambos jugadores tienen rencillas por una mujer. Richard pasa la página y ya está en Barranquilla con Luis Díaz y compañía. Se concentra en los partidos contra Bolivia y Venezuela, en la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol.

Su presencia es vital en el esquema táctico del técnico Néstor Lorenzo, pues funciona en la zona defensiva y ofensiva de la Selección Colombia. Richard tiene la capacidad de ser cabeza de área cuando el rival tiene la posesión o colocar un primer pase o lanzarse a la ofensiva con muchas opciones de finalizar a media distancia o pase gol. El tándem con Jefferson Lerma está prácticamente listo para salir y destruir a Bolivia en Barranquilla y certificar el pase al Mundial 2026.

Ante este buen momento de Richard Ríos, se debe sumar el nuevo contrato que firmó con una importante multinacional europea, que tiene el ojo exacto para patrocinar a deportistas de alto rendimiento a nivel mundial y se ha ganado un buen lugar en la industria deportiva. Richard Ríos es nuevo embajador de Red Bull, que está casi en todos los deportes a nivel global.

Richard Ríos a la altura de Max Verstappen

En estos momentos, Max Verstappen es la máxima figura de Red Bull a nivel mundial. El piloto de la Fórmula 1 no solamente es la sensación del deporte motor, sino que ha consolidado una carrera con cuatro mundiales de la máxima categoría de la FIA y está entre los mejores de la historia.

El técnico Jürgen Klopp, quien le dio la oportunidad a Luis Díaz en la élite del fútbol de Europa, es ahora el Director Global de Fútbol de Red Bull, un puesto estratégico en el que apoya a los clubes de la multinacional, como el RB Leipzig y el Red Bull Salzburgo. Su firma está enfocada en la puesta en escena de su idea de juego y su cultura. Él es fundamental para que la industria de bebidas energéticas pueda dar un salto de calidad en el gremio futbolístico.

Richard Ríos a la altura de Mariana Pajón

En lo que a Colombia se refiere, Richard Ríos se une a una lista llena de calidad que encabeza la medallista olímpica Mariana Pajón. Red Bull también patrocina al motociclista David Alonso, los ciclistas Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita, el piloto Sebastián Montoya y el corredor de descenso urbano, Juanfer Vélez.

La industria de bebidas energéticas ha estado en las carreras de Jonathan Flórez (el hombre pájaro), quien falleció en Suiza en 2015; y Marcelo Gutiérrez, referente en el mundo del downhill MTB. Richard Ríos es el primer futbolista colombiano que patrocina.

