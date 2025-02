¿Rumbo al Barcelona? Luis Díaz y su fea actitud al enterarse de la suplencia vs. Aston Villa

Mientras Liverpool sueña con el título, Luis Díaz parece estar en otros planes. En este camino a un nuevo trofeo, el equipo rojo enfrentó al Aston Villa por la fecha 29 de la Premier League 2024-2025, en un partido difícil, con un rival que tiene jerarquía y que complicó el trámite de los ‘Reds’. Para este compromiso, el técnico Arne Slot tomó una contundente decisión con el colombiano Luis Díaz, quien no disimuló su disgusto.

Cuando se creía que Luis Díaz iba en la nómina titular contra el Aston Villa, Arne Slot sorprendió con su veredicto y lo dejó en la suplencia, desatando la ira del volante colombiano. En las redes sociales, Lucho dejó ver su enojo por lo que se decidió en el Liverpool. El guajiro ingresó en el final del juego, donde poco pudo hacer en la zona de ataque.

Mucho se ha dicho por estos días sobre Luis Díaz. Se sabe que su salario es uno de los más bajos de la plantilla actual, además que no es titular fijo en el esquema de Arne Slot. Por si fuera poco, los rumores en el mercado de pases no se hacen esperar, siendo el FC Barcelona el equipo al que más se le relaciona para junio de 2025. ¿Toma fuerza esta posibilidad tras lo visto vs. Aston Villa?

En algunas tomas del video oficial del Liverpool, se ven dos secuencias que abre el mar de rumores sobre Luis Díaz. Una de ellas se ve en los pasillos antes de salir a la gramilla, donde Lucho se deja ver algo pensativo y con una baja actitud antes del partido vs. Aston Villa. Luego, estuvo cabizbajo al momento de salir a la cancha, lo que da a pensar que la decisión por ser suplente no le gustó. Antes, también se vio el pálido sentimiento del guajiro al bajar del autobús.

Luis Díaz ingresó al minuto 81 vs. Aston Villa

Se cree que ante la buena actuación de Luis Díaz contra Wolverhampton la fecha pasada, iba a ser titular vs. Aston Villa y mantener su buena actuación por la banda, pero Arne Slot prefirió dar rotación a la nómina pensando en el remate de temporada. Eso sí, el juego se le estaba complicado y pudo sacar un difícil 2-2 en el Villa Park.

Al minuto 81, se hizo el cambio y salió Alexis Mac Allister e ingresó Luis Díaz, donde no pudo hacer mucho en el ataque en el 2-2 definitivo. Las redes sociales destruyeron a Arne Slot por esta curiosa decisión. Asimismo, el entrenador explicó la suplencia de Lucho.

“La razón por la que hicimos esto es porque Lucho jugó tres partidos en siete días. Jugué con él en Plymouth porque sabía que tenía a Cody (Gakpo), así que podía cambiarlos si era necesario, pero luego Cody se lesionó en Everton, recibió un gran golpe y, de repente, solo te queda un extremo. Por eso hoy sentimos que esto podría funcionar y sentí que así fue si nos fijamos en la cantidad de oportunidades que creamos y cómo jugamos el juego. Pero en cuanto al resultado, nunca se sabe si lo hubiera hecho de otra manera, lo que podría haber pasado, pero no era inteligente volver a jugar con Lucho los 90 minutos”, dijo Arne Slot en rueda de prensa.

