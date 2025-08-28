Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Europa

Se quebró la relación entre Jhon Durán y Mourinho: ¿se va de Fenerbahce?

El director técnico del Fenerbahce, José Mourinho no se guardó nada y explotó en contra de Jhon Durán, sus palabras molestaron al colombiano y al parecer la salida del delantero estaría cerca.

Por Michell Figueroa

José Mourinho no se guardó nada y dejó claro lo que piensa del rendimiento del delantero colombiano Jhon Durán.
© Foto: Fenerbahce.José Mourinho no se guardó nada y dejó claro lo que piensa del rendimiento del delantero colombiano Jhon Durán.

El ambiente en el Fenerbahce, club del delantero colombiano Jhon Jáder Durán, estaría caldeado por un presunto quiebre en la relación entre el jugador y su entrenador, el reconocido José Mourinho.

Publicidad

La situación, que ha generado un gran revuelo en el fútbol turco, parece ser insostenible, y el futuro del atacante en el equipo podría estar en la cuerda floja.

“No tiene voluntad”: Jhon Durán no quiere recibir atención psicológica por parte de la Selección Colombia

ver también

“No tiene voluntad”: Jhon Durán no quiere recibir atención psicológica por parte de la Selección Colombia

De acuerdo con información del periodista Yağız Sabuncuoğlu, la fractura entre ambos se originó a raíz de unas declaraciones de Mourinho, quien públicamente señaló que Durán no estaba en la forma física ideal para competir y que no se esforzaba lo suficiente en los entrenamientos.

Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, dijo Morinho.

Publicidad

Estas palabras, que llegaron tras un partido ante el Benfica, habrían molestado profundamente al futbolista.

José Mourinho, técnico del Fenerbahce, no se mostró conforme con el rendimiento de Jhon Durán. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

José Mourinho, técnico del Fenerbahce, no se mostró conforme con el rendimiento de Jhon Durán. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

¿Se acerca la salida de Jhon Durán de Fenerbahce?

Las tensiones han escalado hasta el punto de que se especula sobre una posible salida de Durán del club en el próximo mercado. Su relación con el estratega portugués parece estar en un punto de no retorno, y no se descarta que el colombiano sea relegado a un rol secundario.

Publicidad

Un eventual llamado de la Selección Colombia para que Jhon Durán juegue los partidos de Eliminatorias podría significar un respiro en la tensa relación entre el jugador y su DT.

Sin embargo, su nombre en la lista de convocados también está en veremos, precisamente por sus problemas de comportamiento.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Jhon Durán no quiere recibir atención psicológica por parte de la Selección Colombia
Selección Colombia

Jhon Durán no quiere recibir atención psicológica por parte de la Selección Colombia

La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados
Selección Colombia

La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"

'Tino' Asprilla fue directo con Néstor Lorenzo: Quiere para la Selección al "que está en mejor forma"
Selección Colombia

'Tino' Asprilla fue directo con Néstor Lorenzo: Quiere para la Selección al "que está en mejor forma"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo