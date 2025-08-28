El ambiente en el Fenerbahce, club del delantero colombiano Jhon Jáder Durán, estaría caldeado por un presunto quiebre en la relación entre el jugador y su entrenador, el reconocido José Mourinho.

La situación, que ha generado un gran revuelo en el fútbol turco, parece ser insostenible, y el futuro del atacante en el equipo podría estar en la cuerda floja.

De acuerdo con información del periodista Yağız Sabuncuoğlu, la fractura entre ambos se originó a raíz de unas declaraciones de Mourinho, quien públicamente señaló que Durán no estaba en la forma física ideal para competir y que no se esforzaba lo suficiente en los entrenamientos.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, dijo Morinho.

Estas palabras, que llegaron tras un partido ante el Benfica, habrían molestado profundamente al futbolista.

José Mourinho, técnico del Fenerbahce, no se mostró conforme con el rendimiento de Jhon Durán. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

¿Se acerca la salida de Jhon Durán de Fenerbahce?

Las tensiones han escalado hasta el punto de que se especula sobre una posible salida de Durán del club en el próximo mercado. Su relación con el estratega portugués parece estar en un punto de no retorno, y no se descarta que el colombiano sea relegado a un rol secundario.

Un eventual llamado de la Selección Colombia para que Jhon Durán juegue los partidos de Eliminatorias podría significar un respiro en la tensa relación entre el jugador y su DT.

Sin embargo, su nombre en la lista de convocados también está en veremos, precisamente por sus problemas de comportamiento.