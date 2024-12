Sorpresa por la banda: Espectacular gol de Daniel Muñoz al Manchester City

Al minuto 30, Erling Haaland pudo empatar y dar un toque de tranquilidad al Manchester City, que debe reforzar la marca a Daniel Muñoz para no pasar apuros en la zona defensiva. Esta anotación justifica los rumores en el mercado de que el Real Madrid tendría en la mira al lateral colombiano como refuerzo para el próximo mercado de invierno.

