Toda Colombia consternada por la ninguneada top de Fenerbahce a Durán: “Es un problema”

Jhon Jáder Durán, quien pintaba como gran figura de la Selección Colombia y estrella a seguir en el fútbol mundial, está en horas bajas, pese al cambio de aires en el mercado de pases que suponía una mejora en cuanto a su rendimiento. Las palabras de un alto directivo de Fenerbahce encienden mucho más las alarmas y son como un llamado de atención para el atacante antioqueño.

Publicidad

Publicidad

La crítica del directivo no se enfoca exclusivamente en su pesado carácter y mala actitud, sino su bajo rendimiento en este comienzo de temporada en el fútbol de Turquía. Todo este contexto daña todo el potencial que Jhon Durán puede dar en las canchas. Cabe recordar que salió de Al Nassr de Arabia Saudita por decisión unánime. En Riad consideran su fichaje como un error.

Se creía que salir del Aston Villa, donde también tuvo problemas futbolísticos y de carácter, y ser fichado por uno de los equipos más ricos del mundo, le iba a cambiar el semblante y la manera de afrontar los duros retos en la élite. Para sorpresa de muchos, eso no cambió. Ahora se le agregan las críticas por su bajo rendimiento.

ver también Jhon Durán pisa duro en el Fenerbahçe con un golazo y se ilusiona con la Champions League

Ni siquiera el multimillonario salario que tenía en Al Nassr y estar al lado de Cristiano Ronaldo lo despertó. La oportunidad fue desaprovechada y así le colocó rumbo a Turquía, donde los problemas siguen. El alto directivo del Fenerbahce lo criticó y dijo que en este momento es un problema para el equipo.

Publicidad

Publicidad

Fuertes palabras contra Jhon Durán desde Fenerbahce

Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce, no lo pensó dos veces y desató la polémica en el club de Estambul tras señalar duramente a Jhon Durán, quien es considerado el fichaje más importante de la temporada. Sin tapujos, reveló que el delantero colombiano es un verdadero problema.

PORTIMAO, PORTUGAL – JULY 23: New signing Jhon Duran of Fenerbahce during the Pre-Season Friendly match between Al-Ittihad and Fenerbahce at Estadio Municipal de Portimao on July 23, 2025 in Faro, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce, ahora mismo, es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, dijo Aşık en el medio 343 Digital.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Vale resaltar que la Superliga de Turquía es de las primeras en comenzar en Europa y ya va por su quinta jornada. En cinco partidos oficiales del Fenerbahce, Durán lleva un gol y una asistencia. La crítica va por sus constantes fallos en la definición y se necesitan de sus goles para vencer al Benfica y avanzar en la fase previa de la Champions League.