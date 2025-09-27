Duró casi un año lesionado y ahora volvió con gol en la Serie A de Italia, para salvar a la Juventus del desastre ante el Atalanta, en el partido por la quinta fecha de la Serie A de Italia, que se jugó en el Allianz Stadium. Este juego tuvo un ingrediente especial y es colombiano. Sonríe el técnico Néstor Lorenzo y la Selección Colombia por su regreso por todo lo alto.

Juan David Cabal fue suplente e ingresó al minuto 76 por Gleison Breimer. La apuesta del técnico Igor Tudor fue efectiva, pues el canterano de Atlético Nacional marcó el agónico empate para dejar 1-1 y parte de alivio en la hinchada de la Juventus. Además de salvar un punto, se aplaude la vuelta del lateral.

Incluso, resultó ser un revulsivo desde la suplencia. El gol para el empate ante el Atalanta le funciona para entrar de lleno en la pelea por la titular, en una temporada donde espera estar a la altura, teniendo en cuenta la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Es una carrera contrarreloj para Juan David Cabal, pues se perdió la temporada pasada por la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y ahora reinicia una competencia bastante dura en la Selección Colombia y en la misma Juventus. Seguramente, será convocado para los amistosos de octubre o noviembre, contra México, Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria, antes de acabar el 2025.

El golazo de Juan David Cabal para salvar a la Juventus

Dos minutos después de su ingreso a la cancha, el defensor colombiano se dejó ver en el área rival y fue el encargado de marcar el 1-10 luego de que Joao Mario metiera la pelota en zona del Atalanta. Odilon Kossounou le erró la pelota y en el rebote, Juan David Cabal solamente tuvo que empujar la pelota para el 1-1 final.

Cabe recordar que este es el primer gol de Cabal desde su llegada a Juventus donde solo registraba una asistencia, precisamente un partido antes donde se lesionó. Calienta motores para ser probado por Lorenzo en próximas semanas.