Unai Emery se cansó de los rumores y aclaró los el futuro de Jhon Durán

Jhon Durán no está teniendo su mejor rendimiento en este inicio de 2025 y, una vez más, crecen los rumores su posible salida de Aston Villa. Ahora, luego del empate ante West Ham, Unai Emery ha dado un claro mensaje desde la conferencia de prensa.

Jhon Durán parece no haberse recuperado de su expulsión en el Boxing Day. El futbolista colombiano no ha marcado goles desde el partido de Aston Villa frente a Manchester City del pasado 21 de diciembre y los rumores de mercado no tardaron en surgir.

Son muchos los clubes los que han sonado como posibles destinos para el atacante en los últimos meses. Para este mercado hubo vinculaciones con Real Madrid, Al Nassr, West Ham y PSG, pero las altas exigencias de Aston Villa siguen siendo una gran traba.

Desde la sala de prensa, Unai Emery ha expresado su hartazgo con esta situación y ha salido a despejar los rumores sobe el atacante. “Algunas circunstancias, por supuesto, no nos ayudan a concentrarnos al 100 por ciento. Jhon Durán es nuestro jugador y lo quiero aquí“.

Jhon Durán (Getty)

Lo que pide Aston Villa por Jhon Durán

Aston Villa valora la presencia del colombiano en el plantel y han renovado su contrato hasta el año 2030. Luego de su extensión, el club inglés ha elevado sus pretensiones a unos 100 millones de euros, por lo que no está previsto que deje el club. Esto, al menos, en este mercado de fichajes.