Yerry Mina deja temblando a Real Madrid y Barcelona con inesperada bomba desde Italia

Yerry Mina hizo temblar a Real Madrid y Barcelona con explosivas declaraciones en la prensa italiana. El defensa colombiana sigue firme en la Serie A de Italia y se alista en lo que podría ser un regreso a la Selección Colombia en septiembre. El oriundo de Guachené (Cauca), dialogó con la Gazzetta dello Sport.

La Selección Colombia jugará las dos últimas fechas de Eliminatorias Conmebol contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y Venezuela en Maturín, para concluir la fase clasificatoria al Mundial 2026. Yerry Mina espera estar de vuelta al equipo nacional, pese a las críticas que levanta su nombre en la lista de Néstor Lorenzo.

En charla con la Gazzetta, el medio más importante de Italia, Yerry Mina dio algunos detalles sobre su carrera deportiva, su paso por el Everton, la frustración que fue su tiempo en el Barcelona y el interés real que tuvieron el Real Madrid y Manchester United por su fichaje. Actualmente, está en el Cagliari de la Serie A, donde también ha tenido que lidiar con varias lesiones.

Por ejemplo, sus palabras sobre el Barcelona causan conmoción, pues reveló que el técnico de ese momento, Ernesto Valverde, no le dirigía la palabra por siete meses. Asimismo, también dijo que el Real Madrid lo tuvo en carpeta y que en Everton la pasó de maravilla, cuando compartió camerino con James Rodríguez.

Yerry Mina con el Cagliari de la Serie A de Italia. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Las palabras de Yerry Mina sobre el Barcelona y Real Madrid

A Yerry Mina no le fue bien en el Barcelona. Su fichaje desde Palmeiras fue una real sensación, pero se esperaba mucho más en uno de sus mejores momentos de su carrera, a tal punto que fue goleador del Mundial de Rusia 2018.

“El Real Madrid también estaba allí, pero yo quería ir al Barcelona. Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento. Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba, pero quería jugar”, dijo Yerry Mina en la Gazzetta dello Sport.

Yerry Mina disfrutó su paso por el Everton y estuvo cerca del United

“Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: ‘Si estás bien, jugarás’. Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, contaba con Carlo Ancelotti, un gran técnico. Empezamos bien, pero luego de cinco de nosotros, nos lesionamos. Pero la Premier League es preciosa”, agregó Yerry Mina.

