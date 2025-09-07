Zinedine Zidane es uno de los entrenadores que dejó huella en el Real Madrid en los últimos años, aunque desde que salió del equipo español, no ha vuelto a dirigir, situación que ha generado sorpresa, debido al éxito que logró en el club ‘blanco’, pero en los próximos días, se podría dar su regreso a los bancos del fútbol europeo.

Uno de los clubes que se encuentra en búsqueda de entrenador es el Fenerbahce de Turquía, equipo en el que juega el futbolista de la Selección Colombia, Jhon Durán, esto después de que la dirigencia tomara la sorpresiva decisión de despedir al portugués, José Mourinho, técnico que dio unas declaraciones cuestionando la falta de fichajes de jerarquía, hecho que no gustó a los directivos.

Pues en las últimas horas, medios turcos han revelado que desde Fenerbahce están en negociaciones con Zidane para que se convierta en su nuevo entrenador del equipo de Durán, conversaciones que están en curso y que en los próximos días podría quedar definido si el francés regresa a los banquillos para dirigir a uno de los clubes más importante de Turquía.

“Devin Özek (directir deportivo de Fenerbahce está en contacto con varios entrenadores… Anunciaremos a nuestro nuevo entrenador muy pronto. Todo estará claro en 24 horas”, dijo Ali Koç, presidente del equipo turco, sobre el nuevo entrenador que llegará a la institución, en donde Zidane no sería la única opción.

El pasado de Zidane con futbolistas colombiano

Cabe recordar que Zinedine fue el entrenador de James Rodríguez en el Real Madrid, en donde el capitán de la Selección Colombia no logró afianzarse con el francés. Ahora, de concretarse su fichaje por el Fenerbahce, Jhon Durán sería el segundo colombiano en dirigir, en donde una de sus tareas será la de recomponer el camino del atacante antioqueño.

