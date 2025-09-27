A James lo acusaron en plena conferencia de prensa por la crisis de León y así reaccionó su exentrenador

Esta vez, ni el mismo James Rodríguez los pudo salvar… El Club León, de México, llegó a su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria en el Torneo Apertura de la Liga MX y al término de la derrota contra FC Juárez acusaron al volante colombiano por la crisis del equipo. ¡Su exentrenador reaccionó!

James venía de tener un partido de 10 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, luego de registrar un gol de penalti y una espectacular asistencia en el empate 2-2 de León contra Mazatlán. Sin embargo, en la fecha 11 no le iba a ir nada bien.

Luego de la derrota 2-0 contra FC Juárez, a James Rodríguez no solo la aplicación ‘BeSoccer’ le dio una calificación baja de 5.4 puntos, un periodista también lo acusó por la crisis de León con un fuerte señalamiento. ¿Qué hizo el entrenador Eduardo Berizzo?

“En el caso de James… ¿Está bien físicamente? ¿Está él anímicamente bien dentro del club? Lo vimos tocarse la espalda con frecuencia después de dar un pase displicente. Desde el calentamiento haciendo muecas. ¿Está a gusto en León?”, fue la acusación de displicencia que le hicieron a James Rodríguez y la reacción de su técnico estaba a punto de llegar.

La reacción del DT de León cuando acusaron a James Rodríguez en público

James en la derrota de León vs. FC Juárez. (Foto: Getty Images)

Lejos de entrar en polémica o confirmarle al periodista si James Rodríguez había mostrado una actitud displicente en la derrota de León, Eduardo Berizzo salió a defender al ’10’ de la selección colombiana explicando lo que le pasaba. “Sí, ahí tenía dolores musculares en su cintura, como dice, pero bueno eso se superó y las pruebas previas al partido y dejaron en condiciones de jugar. Es distinto si jugamos bien o no, pero la gente que empezó el partido y continuó es porque estaba apta. (Entre esos) James y todo”, dijo el entrenador argentino.

El próximo partido de James Rodríguez con León en México

Luego de que León publicara un comunicado de prensa en el que informó que Eduardo Berizzo renunció como entrenador del equipo porque llevan cinco partidos perdidos en tan solo once fechas, James ya tiene en el horizonte el partido contra Toluca del sábado 4 de octubre a las 8:00 P.M.