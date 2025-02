Al Nassr se burla, aclara el tema de Jhon Durán y revela exactamente dónde vive

De esta manera, se confirma que Jhon Durán se mantiene en Riad e incluso que vive cerca de la sede deportiva del Al Nassr, sin importar su situación sentimental o si tiene pareja, situación que la misma Señorita Chocó, Ángela Natalia Capella Córdoba, habría desmentido, pues asegura que no tiene pareja y no vivirá en el Medio Oriente.

Según informó el diario británico The Sun, Jhon Durán no podría vivir en Arabia Saudita pese a su fichaje por Al Nassr. El medio inglés explicó en días anteriores que el atacante colombiano iba a residir en Baréin, un país cercano a la potencia árabe. Es decir, se creía que se iba a alejar unos 1.000 kilómetros de Riad (capital saudí), y debería trasladarse en avión todos los días para los entrenamientos y partidos. Esta información fue contrastada por el mismo club.

No es un secreto el poderío económico de los clubes de Arabia Saudita. La fuerza en el dinero hace que muchas figuras miren hacia el Medio Oriente y sigan su carrera en Ligas exóticas. El jugador de la Selección Colombia pasará a tener una vida extravagante con su nuevo salario y prestaciones. Había algunas dudas sobre temas privados, sentimentales y estatales, pero el mismo Al Nassr ha rectificado los rumores de la prensa internacional.

