Alineaciones Al Wahda vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia

El club árabe retoma la competencia y se verá las caras con Al-Wahda, club de La Meca y que no la pasa bien esta temporada. Jhon Durán está expulsado y no verá minutos, situación contraria a Cristiano Ronaldo, quien se alista para dar otro show de fútbol.

Cada vez más, Jhon Durán fortalece sus capacidades en la definición y piensa en volver lo más fino posible para aportar en la clasificación al Mundial de 2026. Mientras eso ocurre, el delantero va ajustando su perfil y se alista para ser nuevamente titular en Al Nassr, luego de que no fuera convocado ante el Persépolis de Irán, por la Champions de Asia, y ver la derrota y la tarjeta roja a manos de Al Ettifaq en la fecha pasada.

Jhon Durán vive un sueño en el Medio Oriente y ahora es el jugador colombiano más caro en la historia de Colombia. Tras el ruido de su fichaje desde Aston Villa en la Premier League a Al Nassr saudí, no necesitó de adaptación para fortalecer la sociedad con Cristiano Ronaldo. Ambas estrellas se alistan para la fecha 22 de la Liga de Arabia Saudita.

