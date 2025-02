Alineaciones Atlético San Luis vs. Club León con James Rodríguez en la Liga MX

El partido Atlético San Luis vs. Club León, por la séptima fecha de la Liga MX, se disputará el próximo 16 de febrero, a partir de las 20:00 horas (Colombia). El compromiso se podrá ver por la plataforma de Disney + Premium (Suscriptores).

James Rodríguez se consolida en el Club León de México como el líder y capitán. En seis fechas de la Liga MX, el equipo felino no ha perdido y más bien suma cinco victorias y un empate. Ante Toluca, que dirige el argentino Antonio Mohamed, el resultado fue un picante 3-3, en el que el 10 de la Selección Colombia hizo presencia con gran asistencia para que el venezolano Jhonder Cádiz abriera el marcador.

