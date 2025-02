Alineaciones Pachuca vs. Club León con James Rodríguez en la Liga MX

James está totalmente perfilado para ser titular del Club León en uno de los juegos más importantes de la temporada para el León. O en su defecto, estaría unos minutos en la segunda parte en el equipo del técnico Eduardo Berizzo, variante que no se pudo hacer realidad en el compromiso anterior ante el Mazatlán, por una inesperada expulsión de Carlos Cisneros.

James Rodríguez quiere seguir en buena racha con la camiseta del Club León y luego de no sumar minutos ante Mazatlán, Pachuca se ve como una gran opción para volver al protagonismo en México. El volante colombiano apunta a la titular del técnico Eduardo Berizzo y ante ‘Los Tuzos’ puede dar sorpresas por su gran nivel desde la zona interior.

