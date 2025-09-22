Es tendencia:
Balón de Oro 2025: Dembelé gana y es considerado el mejor futbolista del mundo

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025 y se confirma que la estrella del PSG es la estrella a seguir en próximos años en el mundo.

Por William Perilla Gamboa

Ousmané Dembelé gana el Balón de Oro.
© Getty ImagesOusmané Dembelé gana el Balón de Oro.

Fin a la expectativa. Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2025 y batió con contundencia a grandísimos rivales que también partían como favoritos. Lamine Yamal quedó a puertas del máximo trofeo y los números con el Barcelona no le alcanzaron para superar a la joya de Francia.

Y es que ha sido un año con mucha polémica por el premio del Balón de Oro. El mundo se revolucionó con el triunfo de Rodri por encima de Vinícius Júnior. Para este 2025, los ojos estaban puestos en el mano a mano de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé, dejando a un lado al Real Madrid, que tampoco pudo ganar con la joya colombiana Linda Caicedo.

Lamine Yamal tuvo una temporada pasada magnífica en la que ganó tres títulos con el FC Barcelona (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) y se quedó a las puertas de disputar la final de la UEFA Champions League tras ser eliminado en la semifinal con el Inter de Milan de Lautaro Martínez, que perdió con el PSG de Dembelé.

Cabe recordar que el joven con raíces marroquíes irrumpió en el fútbol mundial de manera meteórica. La temporada pasada fue la primera campaña en la que ya fue considerado una figura del Barcelona y el crack no decepcionó: el nacido en Esplugues de Llobregat convirtió 18 goles y dio 25 asistencias en 55 partidos. Esto no le fue suficiente y Dembelé se quedó con el Galardón Mayor, dando un ejemplo de perseverancia, luego de su dolorosa salida del club catalán, donde las leisones lo marginaron.

Dembelé domina en el Balón de Oro y se queda con el galardón

Dembelé acumula 23 goles en 32 partidos en el 2025, más 12 asistencias, para una temporada en la que con el equipo de Luis Enrique ya recolectó el Trofeo de Campeones de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League. Lo ganó todo con el mejor equipo de la actualidad. Incluso, fue finalista del Mundial de Clubes de la FIFA, pero perdió ante el Chelsea.

Y ahora, se quedó con el Balón de Oro, que lo ratifica como la figura a seguir en el fútbol mundial. PSG ya pasa lo de Lionel Messi y Mbappé y se concentra en el presente y lo que puede ganar en un futuro. El segundo en la lista fue Lamine y Raphinha, su colega del Barcelona, cerró el Top 5.

El ranking del 3° al 10° en el Balón de Oro masculino

  • Vitinha
  • Mohamed Salah
  • Rapinha
  • Achraf Hakimi
  • Kylian Mbappé
  • Cole Palmer
  • Donnarrumma
  • Nuno Mendes
william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
