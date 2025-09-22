Balón de Oro 2025: La polémica decisión con Linda Caicedo en el golpe mortal al Real Madrid

Llegó el momento de saber quién gana el Balón de Oro 2025. Hay gala con reconocidos invitados, se saben los ganadores, Lamine Yamal, Dembelé y la posición final de Linda Caicedo, única representante de Colombia en el evento de France Football. Se confirma el golpe mortal para el Real Madrid y su eterno rival dominó en esta categoría.

Cabe recordar que Linda Caicedo recibió la nominación a principios del mes de agosto y había expectativa en Colombia porque tendría posibilidades de estar en lo más alto con el Kopa Trophy, un reconocimiento que distingue a las mejores jugadoras menores de 21 años en el mundo.

Solo la nominación de Linda Caicedo era un gran logro y el testimonio del presente y futuro prometedor del fútbol femenino en Colombia. La joya del Real Madrid no asistió a la gala y se unió a la misma editorial de Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Florentino Pérez. Al final, una estrella del FC Barcelona fue la elegida como la mejor jugadora del mundo menor de 21 años.

Linda Caicedo quedó segunda en el Balón de Oro

Entre otras candidatas a ganar el importante premio estaban: La inglesa Michelle Agyemang; Wieke Kaptein, de Países Bajos; Vicky López, de España, y Claudia Martínez Ovando, de Paraguay. La estrella del FC Barcelona se quedó con el gran galardón y superó a Linda Caicedo.

Victoria López Serrano fue la gran ganadora de la Kopa Trophy, siendo un certero golpe para Real Madrid, pues no alcanzó a batir a su principal rival con Linda como protagonista. La jugadora del FC Barcelona y la Selección España batió en la votación a sus principales rivales.

Asimismo, se conoció el ranking final, donde aparece Linda Caicedo en el podio. La tercera fue Wieke Kaptein. Michelle Agyemang fue cuarta y la paraguaya Claudia Martínez cerró el Top 5. Un gran logro para el fútbol femenino de Colombia, que deja claro el gran nivel de la colombiana en la élite del ‘Viejo Continente’.

