Buenas noticias para James: Así se salvaría León de perder los 3 puntos ante una denuncia de Atlas

Cuando todo parecía alegría en el León, de México, por los tres puntos que obtuvieron en el debut de James Rodríguez, apareció una información sobre una supuesta denuncia que haría Atlas para quedarse con la victoria. ¡Ya hay buenas noticias para el ’10’ porque llegó la salvación perfecta!

El León decidió dar dos bombas en el mercado de fichajes del fútbol latinoamericano. No solo contrataron a James, también lograron convencer al mundialista mexicano Andrés Guardado para que saliera del retiro. El volante sería el protagonista de una supuesta denuncia que podría hacer Atlas

¡Oh, oh! A los hechos. En la previa al partido por la segunda fecha de la Liga MX, Guardado apareció haciendo algunos ejercicios de calentamiento en el estadio Jalisco, pero unos minutos después se hizo oficial que no hizo parte ni de la formación titular, ni del banco de suplentes. Entonces… ¿Qué pasó?

“Andrés Guardado salió a calentar y después no apareció en la nómina del partido (ni en banca), fuentes reportan que Atlas buscaría escalarlo a alineación indebida y quedarse con lo que perdió en la cancha ante el Club León FC ¡Lamentable!”, publicó en X el periodista mexicano Francisco ‘Paco’ Montes y la salvación perfecta para James Rodríguez y compañía estaba a punto de aparecer.

El reglamento salvaría a James y León de perder los puntos ante una denuncia de Atlas

Ante la narrativa instalada por ‘Paco’ Montes, lo único que tendría que hacer León para salvarse de perder los tres puntos de la victoria por 1-2 contra Atlas ante una denuncia es apegarse al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol. El artículo 26 señala los siguientes aspectos que son considerados como alineación indebida y ninguno de ellos aplica para lo que sucedió con Andrés Guardado:

a) Cuando un jugador no este registrado en la hoja de alineación e ingrese al terreno de juego durante el transcurso del partido, ya sea como titular o suplente.

b) Cuando en un partido oficial participe un Jugador que por cualquier causa se encuentre suspendido por el Comité Ejecutivo, Comisión Disciplinaria o cualquier autoridad de la FMF con 18 facultad para sancionar, o por organismos de la FIFA y/o el TAS. En caso de los integrantes del Cuerpo Técnico, el supuesto se actualizará con el simple hecho de que sea alineado.

c) No respetar las condiciones de alineación contempladas en cada Reglamento de Competencia, según la División o Categoría de que se trate.

d) La suplantación de jugadores y de Integrantes del Cuerpo Técnico.

e) No respetar el número de sustituciones previstas en los Reglamentos de Competencia de cada División.

Esto dijo el DT de Atlas cuando le dijeron que podrían denunciar el partido contra León

“Lo vi (Guardado), salgo siempre a los calentamientos, me gusta ver todos esos detalles. No sé, será un tema que capaz la directiva tendrá que ver. A mi, personalmente, me gusta ganar en cancha, no me gusta ganar en la mesa y si algo pasa será tema directivo. A mi me gusta ganar en la cancha y por mi no hay ningún problema, pero veremos qué pasa”, dijo Gonzalo Pineda, DT de Atlas, en conferencia de prensa.