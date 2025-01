James Rodríguez fue anunciado como nuevo refuerzo del León, en lo que es considerada como una de las contrataciones más importantes en la historia de la Liga MX, es por esto que el tema principal en los diferentes espacios deportivos del país ‘manito’, tiene que ver con la contratación del capitán de la Selección Colombia.

La mayoría de analistas coinciden en que el arribo del ’10’ es una muy buena noticia para el campeonato mexicano, ya que es un jugador muy mediático y le dará mucha visibilidad al torneo, además, que el talento de Rodríguez es indiscutible, pero la duda está en que pueda rendir como no lo ha hecho últimamente a nivel de clubes.

En el programa ‘Línea de 4′ del canal TUDN’, analizaron el fichaje de James al León, en donde cada panelista dio su punto de vista, pero también quisieron tener una voz colombiana que diera su concepto sobre la contratación, es por esto que invitaron el periodista Carlos Antonio Vélez, quien se refirió a lo que es la llegada del futbolista a la ‘Fiera’.

Vélez se mostró, como generalmente lo ha sido, muy crítico con James, asegurando que es un jugador que con la pelota en los pies le puede aportar mucho a León, pero sin ella no le da nada al equipo, debido a que no tiene el ida y vuelta que esperan los entrenadores, por lo que será de “poca producción” en el regreso.

Lo que dijo Vélez

“Tiene un problema en el sóleo, pero como no ha jugado últimamente, ni en São Paulo y Rayo Vallecano, no ha tenido problemas de lesión… con James está garantizado que con la pelota se pueden hacer muchas cosas, pero sin la pelota, es un jugador de poca producción… su labor sin la pelota no es lo suficientemente importante, por eso pasó lo que pasó con Zubeldía y con el técnico del Rayo Vallecano”, expresó Carlos Antonio.

