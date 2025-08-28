Conmoción total en Argentina y el mundo luego de que Lionel Messi confirmara la fecha de su despedida con la Selección en partidos de Eliminatorias. El ’10′ señaló que el encuentro frente a Venezuela, que se jugará el próximo jueves 4 de septiembre, será el último partido con la camiseta de su país en esta competencia.

Publicidad

Publicidad

La noticia generó todo tipo de comentarios entre los hinchas de todo el mundo, ya que será la última vez que se verá a la leyenda en la Albiceleste. La expectativa por el partido es muy grande y están a la expectativa de lo que será el último juego del ’10’.

ver también ¿Fingió otra lesión? Jhon Durán, en el ojo del huracán, previo a convocatoria de la Selección Colombia

Conmoción Argentina y el mundo por la fecha de despedida de Messi en la Selección

“Será muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”, dijo Messi con emoción. La declaración llenó de sentimientos a los hinchas, pues llegará el fin de una de las épocas más importantes del fútbol en toda su historia.

El choque ante Venezuela será la última oportunidad para ver a Messi defendiendo la camiseta de su país en su tierra durante las Eliminatorias. Aunque aún le queda la Copa América y el Mundial, este paso marca el inicio de la cuenta regresiva para su retiro definitivo de la Selección.

Publicidad

Publicidad

La hinchada ya prepara homenajes y una despedida a la altura de la leyenda, en lo que promete ser una jornada histórica no solo para Argentina, sino para el fútbol mundial.