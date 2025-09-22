Conmoción en el Balón de Oro: Linda Caicedo tomó drástica decisión tras la ninguneada top a Vinicius

Era el momento del Balón de Oro 2025. Hubo gala con reconocidos invitados, se conocieron los ganadores, lo que sucedió con Lamine Yamal, Dembelé y la posición final de Linda Caicedo, única representante de Colombia en el evento de France Football. Se confirmó el golpe mortal para el Real Madrid y su eterno rival dominó en varias categorías.

Cabe recordar que Linda Caicedo recibió la nominación a principios del mes de agosto y había expectativa en Colombia porque tendría posibilidades de estar en lo más alto con el Kopa Trophy, un reconocimiento que distingue a las mejores jugadoras menores de 21 años en el mundo. Pese a estar entre las favoritas, Real Madrid tomó impensada decisión y la colombiana se unió a la protesta.

Solo la nominación de Linda Caicedo ya era un gran logro y es el testimonio del presente y futuro prometedor del fútbol femenino en Colombia. La joya del Real Madrid no asistió a la gala y se unió a la misma editorial de Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Florentino Pérez. Se cree que en la ‘Casa Blanca’ saben con anticipación los resultados y toman distancia con la gala de France Football.

La protesta no es nueva. Desde la edición 2024 las cosas no gustan en el Real Madrid y han demostrado desacuerdo con las decisiones. Vinícius Júnior no pudo batir a Rodri en las votaciones y el jugador del Manchester City fue el ganador. En este 2025, las cosas no han cambiado del todo, aunque se suman un equipo blanco que pocos logros tuvo en la temporada.

Linda Caicedo se unió a Florentino Pérez

Ese enojo del 2024 tiene repercusiones durante el 2025. Lo de Vinicius fue un golpe mortal para Florentino Pérez y parecería que Linda Caicedo habría sido víctima de ese enfrentamiento. En ese momento, el volante brasileño ya tenía todo organizado y hasta una fiesta privada, pero todo se fue al piso.

Pese a la molestia, los directivos del Real Madrid dieron vía libre a sus futbolistas si querían asistir a la ceremonia del Balón de Oro, pero Linda Caicedo se unió al plantón y apoyó a sus compañeros. Caroline Weir fue la única que sí asistió del equipo femenino. Dembelé del PSG fue el ganador del máximo galardón.