Tras sus palabras, Club León reaccionó en redes sociales y le dejó un mensaje a Juan Guillermo Cuadrado que podría ilusionar con una dupla con James en un futuro. Como se adelantó, ya hubo preguntas y el equipo mexicano no descarta hacer la operación.

¡”Si el Panita me llama, voy”! 📞🇲🇽🇨🇴 Juan Guillermo Cuadrado está feliz por el momento que James Rodríguez vive en México. 🔥 Y aseguró que está a una llamada del 🔟 para llegar al Futbol Mexicano. 😜 Ojo aquí, @clubleonfc 👀 #BenditaChampions

“Sí, me gusta el futbol mexicano, ha tenido bastantes colombianos, es interesante. Si el Panita me llama, estoy a disposición para ir a correr juntos”, dijo Juan Guillermo Cuadrado.

Y pensando en potenciar a James Rodríguez en el Mundial de Clubes, Club León tiene en carpeta a otra leyenda de la Selección Colombia para darle fuerza a su ataque y animar al cucuteño para hacer historia ante las potencias de Europa y Sudamérica. El guiño de días anteriores no fue por pura casualidad y se estaría gestando otro fichaje histórico para el fútbol mexicano.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.