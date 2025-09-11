Es tendencia:
Efraín Juárez quiere a un jugador con pasado en Millonarios para reforzar el ataque en Pumas

El ex director técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, está buscando refuerzos para Pumas, de México, y al parecer uno de los jugadores con más posibilidades pasó por Millonarios.

Por Michell Figueroa

El equipo mexicano Pumas, dirigido por Efraín Juárez, está en la búsqueda de refuerzos para su ataque y ya puso su mirada en un futbolista colombiano con pasado en Millonarios.

El director técnico mexicano es recordado por su corto, pero provechoso paso por el Atlético Nacional, donde salió campeón dos veces en competencias locales.

De acuerdo con información revelada por el periodista César Luis Merlo, Efraín Juárez tiene en la mira a un delantero con pasado en Millonarios. Se trata de Cristian ‘Chicho’ Arango, atacante de 30 años.

El exjugador del Embajador además ha jugado en varios equipos, incluyendo Envigado FC, Valencia B y Los Ángeles FC, y fue convocado a la Selección Colombia en 2021.

La otra opción de Efraín Juárez

De acuerdo con la información que reveló el periodista, el entrenador mexicano no solo está detrás de Chicho Arango. El DT de Pumas tendría en la mira a otro jugador para reforzar la plantilla con otro jugador.

Al parecer, el club también tiene en consideración a Anthony Martial, pero la directiva parece inclinarse más por Arango. Sin embargo, por el momento no se conoce mayor detalle sobre la negociación.

