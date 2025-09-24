El apodo que Fox Sports le colocó al espectacular remate de James Rodríguez contra Mazatlán

Cuando nadie se lo esperaba, James Rodríguez volvió a la titular del Club León con una excelente puntuación. El 10 de la Selección Colombia hizo acto de presencia en medio de los rumores por una delicada lesión en el tendón de Aquiles, y se fue con gol y asistencia en el 2-2 ante el Mazatlán, por la fecha 10 de la Liga MX que se jugó en el estadio Nou Camp y que tuvo a su compatriota Nicolás Benedetti en el club visitante.

Fue una jornada redonda para James Rodríguez. Mucho más luego de las palabras del técnico Eduardo Berizzo en rueda de prensa, donde dijo que el volante colombiano había sufrido lesión en el tendón de Aquiles, lo que inmediatamente encendió las alarmas en Colombia. Pero todo quedó atrás y su buen estado físico está demostrado en la salida ante el Mazatlán. La figura de la Selección despejó dudas y ratificó que su titularidad en el Club León es vital para sumar goles y asistencias.

Lo primero fue el gol para abrir el marcador y comenzar su buena racha. Hubo un penalti y de inmediato se le vio a James Rodríguez con el balón en sus manos para cobrar. El cucuteño no se intimidó, acomodó la pelota y sin ninguna complicación engañó al arquero y así asegurar la buena ejecución y celebrar el 1-0 parcial para su equipo.

Tres minutos después, también en el tiempo de adición, James lanzó una espectacular asistencia. Lindo centro profundo al segundo palo, imposible para la defensa rival que no miro sus espaldas. El único que supo marcar la línea del pase fue el delantero panameño Ismael Díaz, quien alcanzó a cabecear y cruzar la pelota para enmarcar un recital ofensivo para el 2-0 parcial.

El apodo que Fox Sports le colocó a la jugada de gol de James ante Mazatlán

Un parte de tranquilidad para el 10 de Colombia, que calla a sus críticos y afina la puntería para el Mundial 2026. Estuvo los 90 minutos en la cancha, pero no pudo evitar el empate del Mazatlán, que con doblete de Anderson Duarte pudo dejar 2-2 el marcador. Fox Sports México, encargado de la transmisión oficial de este juego, bautizó la jugada de gol de James Rodríguez.

En su web oficial, el canal de TV dijo que el remate toca la perfección, por la colocación y el gesto técnico para asegurar el 1-0 a favor del Club León. No solo eso, las mismas palabras fueron dadas a la espectacular asistencia para el segundo de ‘La Fiera’.

“El encargado de cobrar fue James Rodríguez y lo hizo de FORMA PERFECTA a la derecha del arquero, quien se terminó venciendo al otro costado y con ello, la Fiera se puso en ventaja”, dice Fox sobre el remate de James.

“James Rodríguez controló en los linderos del área y vio de FORMA PERFECTA a Ismael Díaz, para meter un zurdazo preciso que el panameño solo tuvo que cabecear para mandarlo al fondo de las redes”, dice Fox en su versión México.