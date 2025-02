Las miradas se colocan en el nuevo apodo que la Liga MX le puso a James luego del gol ante América de México. En las redes sociales, la entidad mexicana celebró la anotación y lo llamó con un sobrenombre que resalta tal cual sus condiciones. “Un astro colombiano en chilangolandía, no se da todos los días. ¡Bienvenido a la capital del país, James!”, escribió la Liga MX en la red social X tras el 1-1 ante el América.

De esta manera, James Rodríguez acumula dos goles y cuatro asistencias en siete partidos disputados en la Liga MX. Por otra parte, ‘Los Panzas Verdes’ sacan otro grandioso resultado de visitante, ante un rival directo por el título esta temporada. El Club León no se despega del primer lugar y mantiene al América en la segunda posición. Por supuesto, los elogios no se hacen esperar.

Un verdadero show de James Rodríguez contra el América de México, uno de los partidos más importantes del Club León en la temporada en la Liga MX y en el que no se podía perder. ‘La Fiera’ salió ilesa de su visita a la Ciudad de los Deportes del Distrito Federal y le arrebató un punto a su máximo competidor por el título local. Precisamente, fue el talento del 10 de la Selección Colombia que dio tranquilidad en el equipo de Eduardo Berizzo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.