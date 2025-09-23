Es tendencia:
El apodo que recibió Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro, del que se ríe el Real Madrid

Por Camilo Manrique

Ni la vida, ni el fútbol se quedan con nada, dicen por ahí. Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025, tras vencer en las votaciones a Lamine Yamal. El crack del PSG obtuvo el trofeo cuando se había dado por hecho que el ganador sería el del Barcelona. Tras esto, el español recibió un nuevo apodo, del cual se ríe y toma revancha el Real Madrid.

Luego de lo que fue la gala del año 2024 del Balón de Oro, había mucha expectativa de lo que sería la de este año. Resulta que el año pasado todo estaba dado para que Vinicius Junior, del Real Madrid, ganara el trofeo. Su gran temporada, siendo decisivo en la Champions League y la Liga de España, lo daba como el gran favorito.

Sin embargo, en un giro que hasta hoy es un enigma, el Balón de Oro fue para Rodri que si bien ganó la Eurocopa, su temporada con el Manchester City fue discreta. De allí nació un apodo para Vinicius Junior, pero que hoy se volteó y hasta canción ya le hicieron a Lamine Yamal.

El nuevo apodo de Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro

Y es que en las redes sociales no se perdona nada y menos entre los hinchas del Barcelona y Real Madrid. Así pues que en todo lado ahora se encuentran memes y publicaciones diciéndole a Lamine Yamal que es el nuevo Balón de Playa. Tal cual se vivió hace un año con Vinicius, ahora es el turno del jugador del Barca, mientras las burlas no cesan.

“Balón de playa o vendaje de oro, como queráis llamarlo”, “Y esta es la carita que se le queda cuando ve que es el Balón de Playa”, “A partir de ahora queda inaugurada la temporada de Lamine Balón de playa”, son algunos de los comentarios que se ven en las redes sociales.

