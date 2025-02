El dardo de Adrián Ramos a Jhon Durán: “Yo no habría ido a Arabia”

Jhon Durán ha tenido su debut con Al Nassr y su llegada al fútbol de Arabia Saudita sigue generando debate. La leyenda de América de Cali, Adrián Ramos ha hablado abiertamente sobre la salida del delantero colombiano del fútbol europeo en este mercado de fichajes.

Al Nassr de Arabia Saudita sorprendió a todos con su mega oferta de 77 millones de euros más 13 millones en variables para llevarse a Jhon Durán. El colombiano, con una oferta salarial inigualable, accedió a su salida del fútbol de élite, desatando una oleada de críticas.

Son muchos los que han cuestionado la marcha de Durán de Europa con solo 21 años. Los posibles intereses económicos del futbolista pudieron jugar un rol importante en su decisión, aunque públicamente el futbolista desmintió que esto tuviera peso en la balanza.

Adrián Ramos cuestionó a Jhon Durán

Uno de los que ha salido a hablar del traspaso de Jhon Durán es un delantero de amplio recorrido en el FPC y en Europa. Se trata de nada más y nada menos que Adrián Ramos, leyenda de América de Cali que tuvo paso por grandes clubes como Borussia Dortmund.

“Si yo estuviera en la Premier con 21 años, no habría ido a jugar a Arabia. En mi cabeza a esa edad solo había Champions y jugar con los grandes. Quería jugar como lo hacía Henry. Ahí es donde entra Gareca que fue muy influyente para mí. Él me decía: ‘Juega, lo demás llega’, yo siempre le decía profe: ‘Tengo que ayudar a mi familia’ y eso me lo tomé muy a pecho” dijo Adrián Ramos en una entrevista con AS Colombia.

El salario de Jhon Durán en pesos colombianos

De acuerdo con los datos filtrados por The Athletic, el nuevo salario de Jhon Durán en Arabia Saudita será de 20 millones de euros por temporada, lo que equivale a unos 88 mil millones de pesos colombianos.

