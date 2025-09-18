Es tendencia:
“El desperdicio que es tener a James en León”: el capitán de la Selección Colombia en el ojo del huracán

El capitán de la Selección Colombia ha sido blanco de críticas por los resultados irregulares del Club León, que se contrastan con la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026.

Por Michell Figueroa

James Rodríguez nuevamente es blanco de críticas por su rendimiento en el Club León.
El desempeño de James Rodríguez en el Club León ha sido objeto de cuestionamientos en varios momentos desde su llegada a México. Pese a que el colombiano ha brillado en distintas ocasiones con el equipo, recientemente un sector de la hinchada y algunos críticos de nuevo cayeron sobre el colombiano.

La actuación del mediocampista con la Selección Colombia, en las Eliminatorias, fue lo que volvió a encender la discusión sobre su rendimiento en el equipo de Guanajuato.

James Rodríguez ha demostrado ser pieza fundamental en la Tricolor, en la que su aporte permitió la clasificación al Mundial del 2026. Pero, además, fue elegido como el mejor jugador de las Eliminatorias Sudamericanas y el que mayor número de asistencias tuvo.

Lo anterior contrasta con los resultados irregulares del Club León, que actualmente se ubica en la décima posición del Torneo Apertura luego de ocho jornadas, en las que acumula tres victorias, dos empates y tres derrotas.

James Rodríguez recibió un importante reconocimiento por su trabajo con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Tener a James en el León es un desperdicio?

Al respecto, los panelistas del podcast Enfierados, partidario del Club León, hicieron una fuerte crítica.

“Es un desperdicio, tiraste a la basura el dinero. Es un desperdicio tener a James y no poder explotarlo”, dijeron.

Sin embargo, la crítica está centrada en que el equipo no tiene una propuesta ofensiva que le permita a James Rodríguez brillar como lo hace con la Selección Colombia.

“Con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”, apuntaron los conductores del pódcast.

Es de resaltar que pese a las críticas, el mediocampista es el jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, ocasiones de peligro generadas y pases clave en ofensiva en el equipo.

Michell Figueroa
Michell Figueroa
